‘Sempre sonhei’, diz Marta sobre a Copa do Mundo Feminina no Brasil

Grande nome do futebol feminino brasileiro, Marta vive os seus últimos anos como jogadora. Afinal, aos 38 anos, ela já anunciou que 2024 encerrará a sua passagem pela Seleção Brasileira. Entretanto, nesta sexta-feira (31), ela, emocionada, citou o sonho de disputar uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, o que pode acontecer em 2027.

“Muita coisa pode acontecer e eu prefiro viver um dia de cada vez. Eu dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não tiver em campo eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil”, iniciou marta, em coletiva de imprensa.

“Estava mais do que na hora do futebol brasileiro feminino ter esse reconhecimento. Do futebol feminino da América do Sul ter esse reconhecimento. Essa Copa sem dúvida será um marco histórico, a gente estando em campo ou não. Quem sabe eu dou uma pisadinha no campo antes do jogo. É algo que eu quero viver intensamente”, completou.

Importância para o Brasil

Em 2027, Marta estará com 41 anos. A mesma idade que Formiga, com quem jogou ao lado na Seleção, disputou o Mundial de 2019. Apesar disso, a Rainha do Futebol fez questão de enaltecer a importância do Brasil sediar a competição.

“Quando saiu o anúncio eu não pensei em outra coisa que não fosse estar aqui no Brasil junto com as meninas, vivendo esse momento. Que já é histórico. A gente estava merecendo isso e que bom que recebemos esse reconhecimento por parte da Fifa, de todas as federações que nos deram a oportunidade de fazer esse grande evento. Porque o povo brasileiro é isso. Sabe receber, sabe demonstrar carinho e sabe se emocionar”, disse.

