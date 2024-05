Cuiabá x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, neste sábado, o Internacional visita o Cuiabá pela sétima rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, às 18h30 (de Brasília; 17h30 no horário local).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília; 17h30 no horário local).

Como chega o Cuiabá

Neste retorno ao torneio nacional, o Dourado precisa desesperadamente da vitória. Afinal, em quatro partidas disputadas até aqui, o clube perdeu todas e sequer somou um ponto. Dessa forma, um triunfo jogando em casa é fundamental para respirar um pouco na tabela.

Como chega o Internacional

O Colorado, assim como o rival deste sábado, tem apenas quatro jogos no torneio. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e uma derrota, com sete pontos conquistados. Ainda voltando ao futebol, porém, o Inter espera não sofrer na parte física, já que ficou muito tempo sem treinar.

CUIABÁ X INTERNACIONAL

Brasileirão 2024 – Série A – Sétima rodada

Data e horário: 01/06/2024, às 18h30 (de Brasília; 17h30 no horário local).

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Gabriel e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Eliel (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Bruno Henrique; Enner Valencia e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

