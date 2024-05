Brasil x Jamaica: onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (1), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Jamaica. O amistoso, válido como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, será na Arena de Pernambuco, em Recife (PE). Aliás, para a partida, a expectativa é que cerca de 30 mil torcedores estejam presentes.

Onde assistir

O SporTV e o Goat transmitem a partida.

Como chega o Brasil

O técnico Arthur Elias escalará a Seleção do jeito que o torcedor brasileiro quer ver: com Marta e Cristiane no ataque. Durante a preparação para o amistoso deste sábado, ele treinou a equipe com as duas jogadoras juntas. Na véspera da partida, o treinador falou sobre a competitividade interna no elenco.

“Temos uma disputa grande em todos os setores e elas precisam vir nas convocações e não só treinarem, mas terem minutos de jogos, oportunidades. A gente testou durante os treinos algumas possibilidades que são importantes para termos repertório nos Jogos Olímpicos”, disse Arthur.

Aliás, da lista oficial, Arthur teve que fazer três mudanças por conta de lesões. Assim, entraram Debinha, Bruninha, e Laís Estevam, nos lugares de Bia Zaneratto, Fê Palermo e Priscila.

Como chega a Jamaica

Treinada por Lorde Donaldson, a Jamaica, que vem de duas derrotas para o Chile, em fevereiro, fará dois amistosos contra o Brasil. Posteriormente ao jogo deste sábado, as seleções voltam a se enfrentam na terça-feira, em Salvador.

BRASIL X JAMAICA

Amistoso

Data e horário: 1/06/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, Recife (PE)

BRASIL: Lorena; Antônia; Rafaelle; Thais; Adriana; Duda Sampaio; Yaya; Tamires; Ludmila; Cristiane e Marta. Técnico: Arthur Elias.

JAMAICA: Rebecca Spencer; Konya Plummer, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Naya Cardoza; Vyan Sampson, Jade Bailey, Drew Spence e Jody Brown; Davia Richards e Kameron Simmonds. Técnico: Lorde Donaldson.

