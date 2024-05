Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Juventude medem forças no retorno do Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Arte/Jogada10)

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro volta neste final de semana. Assim, o Fluminense, que está na zona de rebaixamento, recebe o Juventude neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada.

Na classificação, ambas as equipes somam cinco pontos, porém o time de Caxias do Sul tem um saldo melhor e ocupa a 15ª colocação. O Tricolor, por sua vez, está em 17º, no Z4, algo que não acontecia há cinco anos, quando, na edição 2019, encerrou a 33ª rodada na zona da confusão.

Onde assistir

O confronto deste sábado (1) terá a transmissão do canal fechado Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz terá quase o elenco completo à disposição para o duelo, visto que o clube conseguiu diminuir a lista de lesionados. No momento, apenas André e Lelê seguem em recuperação de suas respectivas lesões. Dessa forma, a tendência é que o treinador coloque em campo o que tem de melhor, visto que necessita sair do Z4 e se recuperar na competição. Lima, por sua vez, está suspenso, e fora da partida.

Como chega o Juventude

Em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, o Juventude será o último gaúcho da primeira divisão a retornar aos gramados, visto que a dupla Grenal atuou no meio de semana. O técnico Roger Machado tem uma dúvida sobre quem comandará o ataque: Gilberto e Erick Farias. Caíque, por sua vez, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto os atacantes Kleiton e Gabriel Taliari, o meia Jean Carlos e o goleiro Renan estão lesionados.

FLUMINENSE X JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 01/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos (Guga), Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

