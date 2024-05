Luis Guilherme pode trocar o Palmeiras pelo West Ham

Palmeiras e West Ham negociam nos bastidores a transferência do meia-atacante Luis Guilherme. O time de Londres está de olho no garoto do Verdão e sinalizou que pode desembolsar 30 milhões de euros (R$170 milhões).

No primeiro momento, o clube da Premier League procurou os empresários do atleta e apresentaram a proposta. Logo depois, com o aval do atleta, o Palmeiras foi procurado e abriu negociação.

De acordo com o ge, a diretoria do Palmeiras quer negociar de uma forma diferente. A intenção dos cartolas é ficar com uma porcentagem de venda futura. Atualmente, o Verdão detém 80% dos direitos econômicos. A proposta é ficar com pelo menos 20%.

Outro ponto que é diferente do que ocorreu com Endrick e pode acontecer com Estêvão é que, caso seja negociado, o garoto vai embora nesta janela de transferências, pois já completou 18 anos.

Concorrência

Além do West Ham, o Palmeiras observa uma briga nos bastidores para ficar com o futebol de Luis Guilherme. Ou seja, a diretoria não tem pressa para concluir o negócio e aguarda pela melhor oferta.

Números de Luis Guilherme

Desde a sua promoção ao time profissional, o jogador participou de 44 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.