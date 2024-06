Raphinha, do Barcelona, desperta interesse de gigantes do futebol da Arábia Saudita

Raphinha, brasileiro que representa as cores do Barcelona, vem chamando a atenção do futebol da Arábia Saudita. Afinal, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, quatro dos principais clubes do futebol local, demonstraram interesse pela contratação do atacante, que tem futuro incerto no Barça.

Segundo o site “A Bola”, Raphinha, que fez uma boa temporada pelo time espanhol, pode ser negociado nesta janela de transferências, caso o clube receba uma boa proposta.

Por outro lado, o brasileiro, convocado para a Copa América, não tem interesse em atuar na Arábia Saudita. Aliás, recentemente, ele recusou uma proposta de um clube saudita. Além disso, ele tem o desejo de disputar a Premier League. Ou seja, só gostaria de deixar o Barcelona caso aparecesse uma oferta de um dos grandes clubes da Inglaterra.

Números de Raphinha na última temporada

Em 37 jogos, o brasileiro marcou 10 gols e distribuiu 11 assistências. Para contratar o brasileiro, o Barcelona pagou R$ 316 milhões.

