Cruzeiro aguarda chegada de agente de Mina para tentar avançar em negociação

O Cruzeiro segue em busca de novas contratações no mercado, e os próximos dias prometem novidades. A Raposa tem interesse no zagueiro Yerry Mina e, assim, deve tentar avançar na negociação pelo defensor na próxima semana.

De acordo com a “Itatiaia”, o Cruzeiro está à espera de Simone Rondanini, agente do zagueiro, para reuniões sobre a possível contratação. O empresário acompanhará a final da Champions League neste sábado, já que também cuida da carreira de Fede Valverde, do Real Madrid (ESP), e tem desembarque previsto para quarta-feira, quando pretende ouvir clubes interessados no atleta.

O Cruzeiro, contudo, não deverá ter vida fácil para contratar o jogador de 29 anos. Atlético-MG, Botafogo e Internacional também têm interesse em Mina, que está no Cagliari (ITA). O colombiano tem vínculo até o fim de junho, mas a equipe da Sardenha tem opção de renovar o contrato por mais uma temporada.

Inicialmente, o desejo de Yerry Mina é seguir na Europa, mas o Cruzeiro tem um trunfo. O clube aposta na boa relação do jogador com o diretor Alexandre Mattos, que trabalhou com o defensor nos tempos de Palmeiras.

