Os 50 melhores jogadores brasileiros da temporada europeia

Como de costume, a decisão da Liga dos Campeões colocará o ponto final em mais uma temporada europeia. O encontro entre Real Madrid e Borussia Dortmund, marcado para este sábado (1/6), no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, às 16h, coloca nos livros de história tudo o que foi feito ao longo dos 12 meses de ação na Europa. O que também não é novidade, aliás, são as performances de destaque de diferentes atletas brasileiros em diversos países do Velho Mundo.

Os talentos verde-amarelos estão desde protagonistas em equipes das mais tradicionais e prestigiadas do planeta bola até novidades no cenário, mas geralmente com nomes carimbados no papel de destaque. Em campeonatos e copas nacionais, assim como em torneios continentais, os jogadores tupiniquins brilharam durante a temporada 2023/2024, que compreende o período de agosto de 2023 à junho do ano seguinte.

Com isso, o Correio lista os 50 melhores jogadores canarinhos do recorte de tempo em questão. Como critérios avaliadores, foram consideradas as relevâncias de cada um para as temporadas dos respectivos clubes, estatísticas como número de gols, assistências e gols sofridos, por exemplo, assim como regularidade nas presenças dentro de campo. O produto final é composto por jogadores importados do Brasil à Espanha, Inglaterra, Itália, Portugal, Holanda, Bélgica, Grécia, Sérvia e Azerbaijão. A seguir, confira os 50 melhores jogadores brasileiros da última temporada europeia.

Menções honrosas:

Arthur Cabral (Benfica)

Diego Carlos (Aston Villa)

Antony (Manchester United)

Tuta (Frankfurt)

Ismaily (Lille)

Bernard (Panathinaikos)

Machucados

Joelinton (Newcastle)

Caio Henrique (Monaco)

Arthur (Leverkusen)

Top 50



50. Vinicius Souza (Sheffield United)

O rebaixamento do Sheffield não pode ofuscar a boa temporada feita pelo cria do Flamengo. No primeiro ano no futebol inglês, Vinicius Souza foi o terceiro jogador com mais roubadas de bola na Premier League e titular na maioria dos jogos. Foram 38 partidas, com um gol marcado.

49. Danilo (Nottingham Forest)

O talento da base do Palmeiras freou a ascensão meteórica que estava tendo na Inglaterra, mas segue bem com a camisa do Nottingham Forest. Titular em 20 partidas da Premier League, além de mais nove vindo do banco, ajudou a tradicional equipe inglesa a sobreviver mais um ano na elite. Fez três gols e deu duas assistências em 34 partidas somando todas as competições.

48. Rodinei (Olympiakos)

De personagem folclórico a campeão na Europa. Rodinei saiu em alta do Flamengo e segue a boa fase no velho continente. Titular do Olympiakos, o lateral direito é peça importante no plantel que conquistou a Liga Conferência, o primeiro título europeu do futebol grego. Foram 50 jogos com a camisa vermelha e branca, apenas um deles vindo do banco de reservas, com três gols marcados e seis assistências.

47. Matheus Saldanha (Partizan Belgrado)

Transferido da segunda divisão japonesa ao maior campeão da Sérvia no início da temporada, o centroavante natural de Uberaba deixou a própria marca logo que chegou. Mesmo com a conclusão do torneio com o vice-campeonato, finalizou a respectiva campanha pelo Partizan como o artilheiro do torneio, com 17 gols. Com as cinco assistências distribuídas, além disso, foi o jogador com maior número de envolvimento direto em gols da equipe no campeonato nacional. Em média, precisou de apenas 108 minutos para participar de um gol.

46. Taison (Paok)

Campeão do Campeonato Grego, Taison superou a saída conturbada do Internacional e voltou a jogar bem em solo europeu. Titular do Paok, o meia foi fundamental na campanha do principal título da Grécia, terminando como líder de assistências da competição, com 10. Ao todo foram 13 passes para gols de companheiros, somando com mais 8 vezes em que ele mesmo marcou.

45. David Neres (Benfica)

Mesmo longe do nível de performance que habituou o torcedor pelo Ajax e rendeu convocações para a Seleção Brasileira, David Neres segue contribuindo por onde passa. Terminou a temporada sem títulos em Portugal, mas ajudou o Benfica com cinco gols e 10 assistências em 35 jogos.

44. Carlos Augusto (Inter de Milão)

Reserva de luxo na primeira temporada pela Inter de Milão, Carlos Augusto foi alternativa na ala esquerda e contratado em definitivo pelos nerazzurri. Em 46 jogos, veio do banco em 26 deles e ajudou com um gol e três assistências. O desempenho o fez ganhar a primeira chance com a Amarelinha.

43. Casemiro (Manchester United)

O cão de guarda não foi mais o soberano do meio-campo que se acostumou a ser nos tempos de Real Madrid, mas seguiu como referência no United. Saudável em 32 jogos, o volante não foi titular em apenas uma ocasião. Terminou a temporada com cinco gols, dois deles na Liga dos Campeões, e três assistências. Falhou mais que o normal.

42. André Ramalho (PSV)

O veterano André Ramalho foi soberano na zaga do PSV que por pouco não bateu o recorde histórico do Ajax de Cruyff na Eredivisie. Titular na campanha do título holandês, foi personagem importante para a equipe terminar o campeonato com a melhor defesa da competição e apenas uma derrota. Ainda contribuiu com três gols e uma assistência em 46 jogos.

41. Gabriel Jesus (Arsenal)

O atacante revelado pelo Palmeiras não teve função de tanto destaque quanto na primeira temporada com a camisa do clube londrino. Apesar disso, mesmo em grande parte como reserva, esteve presente na maior parte dos jogos da equipe na temporada. De 50 jogos possíveis, atuou em 36. No total, marcou oito gols e distribuiu oito assistências. Mesmo com números não tão expressivos, o equilíbrio na participação direta em gols evidencia a contribuição coletiva.

40. Claudinho (Zenit)

Assim como Wendel, Claudinho é outro destaque do Zenit que foi peça importante na campanha do gigante russo. Titular em 32 das 42 partidas da temporada, o meia encerrou a edição 2023/24 com cinco bolas na rede e mais nove passes para gols de companheiros.

39. Juninho (Qarabag)

O atacante de 27 anos finalizou a campanha do Campeonato Azeri, do Azerbaijão, com o título e com a artilharia. Autor de 20 gols no torneio, esteve em campo em 35 das 36 rodadas. Na Liga Europa, marcou seis gols em 14 partidas, e também se consagrou como o artilheiro da equipe na competição continental. Nas oitavas de final, inclusive, mesmo com a eliminação, marcou dois gols contra o Bayer Leverkusen, primeiro campeão invicto da história do Campeonato Alemão.

38. Alex Sandro (Juventus)

A terceira e última peça brasileira da defesa de La Vecchia Signora, assim como outros jogadores desta lista, também fez se despediu da respectiva equipe e, ao que tudo indica, fez a última temporada da carreira no Velho Continente. Ao contrário dos conterrâneos companheiros de posição, porém, foi menos participativo. No Campeonato Italiano, esteve em campo em 16 rodadas - menos da metade. Ainda assim, com presença em duas partidas, fez parte da campanha vencedora na Copa Itália.

37. Wendel (Zenit)

Fundamental no papa-títulos da Rússia, Wendel segue ditando o ritmo no meio-campo do Zenit. Sonho antigo de clubes brasileiros, o jogador de 26 anos foi campeão russo e destaque nos dois lados do campo. Deu 10 assistências em 34 jogos, líder do clube na estatística, e ainda contribuiu com quatro gols.

36. Felipe Anderson (Lazio)

Mais um a encerrar a trajetória na Europa. O brasiliense, natural de Santa Maria, esteve em campo em todas as 51 partidas disputadas pela equipe da capital italiana durante a temporada de 2023/24. No campeonato nacional, foi o segundo atleta da Lazio com mais participações em gols, com 11. Apenas Luis Alberto, com 12, ficou à frente. As seis assistências registradas no torneio também o colocam como o segundo maior garçom da equipe. Já está demais, acertado com o Palmeiras para a sequência de temporada no Brasil.

35. Wendell (Porto)

Veterano do mundo da bola, Wendell terminou uma das melhores temporadas da carreira com a camisa do Porto. Após anos de altos e baixos, o lateral esquerdo virou unanimidade em Portugal e fez por merecer uma nova chance na Seleção Brasileira, oito anos após ser convocado pela primeira vez. Foram 36 jogos com a camisa do Dragão em 2023/24, com quatro gols e três assistências, incluindo uma bola na rede na goleada por 5 x 0 contra o rival Benfica. Membro da defesa menos vazada do campeonato português, entrou na mira da Juventus.

34. Willian José (Real Betis)

O centroavante de 32 anos foi fundamental na conquista do clube espanhol pela chance de disputar uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Conference League. Os 14 gols marcados durante a temporada não só o colocaram como artilheiro da equipe, como também, somadas às seis assistências distribuídas, o atleta que mais participou diretamente de gols. Esteve em campo, além disso, em de 43 dos 49 jogos possíveis.

33. Igor Paixão (Feyenoord)

Autor do gol do título da Copa da Holanda, Igor Paixão foi decisivo para a temporada do Feyenoord. Titular da equipe, o jovem de 23 anos contribuiu com 12 gols e quatro assistências em 45 jogos na temporada, que terminou com o vice no Campeonato Holandês. Foi voz social após sofrer racismo de jornal espanhol.

32. Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Na temporada em que se tornou o jogador com mais jogos na história do PSG, com 443 (e contando), o defensor revelado pelo Corinthians foi titular durante boa parte da trajetória que terminou com os títulos do Campeonato Francês, da Copa Francesa e da Supercopa Francesa. Peça importante da defesa de Luis Enrique, fez parte dos mais importantes jogos da temporada, mas não esteve presente de forma tão regular, de forma geral. Das 34 rodadas do campeonato nacional, entrou em campo em apenas 21. Já na Liga dos Campeões, disputou 10 de 12 jogos possíveis.

31. Marcos Leonardo (Benfica)

O centroavante ex-Santos foi outro a ter vivido uma temporada marcante de estreia na Europa. Chegado a Portugal na metade de 2023/2024, teve impacto instantâneo. Além de ter ido às redes já na própria estreia, somou momentos positivos. Ao todo, registrou sete gols em 14 partidas no Campeonato Português. Em média, marcou um gol a cada 47 minutos. Deu uma assistência pela Liga Europa.

30. Dante (Nice)

A idade virou apenas um número para o veterano Dante. Aos 40 anos, o zagueiro e capitão do Nice foi o âncora da melhor defesa do Campeonato Francês. O xerifão não foi vazado em metade dos jogos pela Ligue 1 e, segundo o aplicativo de estatísticas Sofascore, não cometeu nenhum erro que resultou em gol. Fez 35 partidas na temporada, com um gol e uma assistência.

29. Pepê (Porto)

Autor de oito gols e dez assistências em todas as competições, o ponta-esquerda ex-Grêmio figurou em todas as 34 partidas do Porto no Campeonato Português, e em sete das oito partidas do clube na Liga dos Campeões. O índice de presença alimenta fortemente o status de titular absoluto do jogador na equipe de Sérgio Conceição. Chegou, inclusive, a “quebrar um galho” nas posições de meia ofensivo e lateral direito.

28. Richarlison (Tottenham)

Apesar de não ter computado números de muita expressão, o atacante revelado pelo América-MG desfez um mal entendido com os gols desde que chegou ao Tottenham. Na temporada 2022/2023, a primeira pelo clube londrino, anotou apenas três gols. Em 2023/2024, no entanto, foi às redes em 12 oportunidades. O dado o rendeu o status de segundo maior artilheiro da equipe em todas as competições, atrás apenas de Son, com 17. Além de ter precisado de apenas 136 minutos, em média, para ir às redes no Campeonato Inglês, também contribuiu com quatro assistências.

27. Matheus Cunha (Wolverhampton)

Na primeira temporada completa pelos Wolves, Cunha foi peça fundamental do elenco. Artilheiro da equipe amarela no Campeonato Inglês, o atacante registrou 12 gols e sete assistências em 32 partidas. Foi, também, quem mais participou diretamente de gols entre os jogadores do Wolverhampton. Ademais, também foi quem registrou mais chutes (73) e mais dribles completados (109).

26. Igor Thiago (Club Brugge)

Nascido no Gama, no Distrito Federal, o centroavante encerrou 2023/2024 como o artilheiro brasileiro da temporada. Autor de 29 gols, nenhum outro jogador tupiniquim registrou tantas bolas na rede. Somou, ademais, seis assistências. Também artilheiro da própria equipe na campanha de título do Campeonato Belga pelo Club Brugge, o brasiliense de 22 anos se despediu do clube azul e preto para um novo destino. A partir de julho, será novo atleta do Brentford, da Premier League, a primeira divisão inglesa.

25. Thiago Silva (Chelsea)

Enquanto alguns tiveram as temporadas de estreia na Europa, o defensor de 39 viveu a de despedida. Já acertado com o Fluminense, Thiago fez parte das últimas campanhas pelo Chelsea como peça importante no elenco. Mesmo sem títulos, capitaneou a equipe em direção à uma recuperação estridente em 2023/2024. No Campeonato Inglês, chegou a ocupar junto com o time azul a 11ª posição. Terminou, contudo, na 6ª colocação, e garantiu vaga para a disputa da Uefa Conference League. Esteve em 38 jogos de 51 possíveis, e contribuiu com quatro gols e uma assistência.

24. Evanilson (Porto)

A surpresa na convocação para a Copa América veio apenas para quem não está familiarizado com o desempenho de Evanilson dentro de campo. Cria da base do Fluminense, o atacante de 24 anos está no Porto desde 2020 e assumiu o papel de homem-gol nesta temporada. Foram 25 bolas na rede e mais sete assistências em 42 jogos. Teve hat-trick em duas ocasiões, uma delas vindo do banco em partida da Liga dos Campeões.

23. Bremer (Juventus)

Assim como Danilo, o zagueiro nascido na Bahia foi peça indispensável para a defesa dos Bianconeri durante a temporada. Das 38 rodadas do Campeonato Italiano, esteve em campo em 36. Portanto, foi peça fundamental da segunda defesa menos vazada do torneio, atrás apenas da Inter de Milão. No ataque, ainda contribuiu com três gols marcados. Já em relação a títulos, conquistou a Copa Itália.

22. Gabriel Martinelli (Arsenal)

Cada vez mais consolidado no futebol europeu, Martinelli teve outra temporada consistente, mas, ao invés do salto esperado, viu o desempenho cair. Um dos jovens talentos do Arsenal, o brasileiro teve 8 gols e 5 assistências em 44 partidas da temporada, mas jogou todos os 90 minutos em apenas seis ocasiões – veio do banco em 13 e foi substituído em 25. Com números inferiores aos de 2022/23, ele terminou a atual época fora do time titular de Arteta nos Gunners, perdendo o posto para o belga Leandro Trossard, porém segue importante na equipe.

21. Galeno (Porto)

Nome constante no ataque portista, Galeno desempenhou função importante durante a temporada. Atrás apenas dos 32 do conterrâneo Evanilson, foi ele o segundo atleta com mais envolvimentos direitos em gols da equipe em todas as competições. Ao todo, foram 28, compostos por 16 gols e 12 assistências. Já no Campeonato Português, foi o melhor assistente da equipe, e o segundo melhor artilheiro.

20. Alisson (Liverpool)

O goleiro do Liverpool foi outro que sofreu com as lesões durante a temporada. Em decorrência de problemas sucessivos no tendão da coxa direita, em novembro e, posteriormente, em fevereiro, Alisson chegou a ocupar o departamento médico por um tempo total de três meses. Perdeu, portanto, 17 partidas. Ainda assim, porém, foi capaz de se destacar. No Campeonato Inglês, esteve em campo em 28 partidas. Em oito, não sofreu gols. Foi, além disso, campeão da Copa da Liga Inglesa.

19. João Pedro (Brighton)

Maior contratação da história do Brighton, João Pedro fez valer o investimento logo na primeira temporada vestindo azul e branco. Apesar da equipe não ter repetido o desempenho da temporada anterior, quando terminou em sexto na Premier League, o atacante de 22 anos foi o dono soberano da artilharia: 20 gols em 40 jogos, mais que o dobro do segundo. O principal brilho foi na Liga Europa, com seis bolas na rede em seis partidas, e na FA Cup, marcando 5 vezes em apenas dois compromissos. O destaque foi coroado com a primeira convocação para a Seleção Brasileira.

18. Danilo (Juventus)

Na Juventus de Massimiliano Allegri, o lateral direito de origem foi um dos destaques da equipe italiana durante a temporada. Sob diferentes funções dentro de campo, atuou não só pelo flanco direito da defesa, como também como zagueiro em ambos os lados do primeiro terço do gramado, em uma linha de três. Capitão da equipe Bianconeri, só não esteve mais vezes em campo em decorrência de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, em outubro passado. Ainda assim, participou de 29 jogos da campanha que terminou com a terceira colocação no Campeonato Italiano e o retorno da equipe à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2022.

17. Yan Couto (Girona)

O lateral-direito, assim como o colega de equipe Savinho, viveu uma temporada de revelação na Catalunha. Ao contrário do atacante, Yan esteve em campo pelo Girona também em 2022/2023, mas foi em 2023/2024 que, de fato, se destacou. Além de ter registrado nove participações em gols, foi o segundo melhor assistente da equipe, com oito. As performances de destaque, inclusive, o renderam um lugar entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa América.

16. Ederson (Atalanta)

As rápidas passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza não deram tempo para Ederson apresentar as credenciais ao torcedor brasileiro, mas o volante mostra que encontrou o melhor futebol em solo italiano. O jogador de 24 anos foi campeão da Liga Europa com a Atalanta e um dos destaques do esquadrão de Gian Piero Gasperini, liderando o time de Bérgamo em bolas recuperadas (273), desarmes (109) e duelos ganhos (256), além de contribuir com sete gols e uma assistência em 52 partidas. Com o aumento da convocação para 26 jogadores, teve o nome lembrado pela primeira vez e estará com o Brasil na Copa América.

15. Lucas Beraldo (PSG)

Pouco demorou para Beraldo mostrar a que veio no PSG. Contratado do São Paulo na virada do ano, o zagueiro de 20 anos mostrou serviço logo de cara e virou titular da equipe, inclusive no mata-mata da Champions League. Foram 24 jogos com a camisa do gigante parisiense, 21 deles começando entre os onze, e dois gols marcados, além dos títulos da Ligue 1, Copa da França e Troféu dos Campeões. Foi lembrado por Dorival Júnior e convocado para representar o Brasil em amistosos.

14. João Gomes (Wolverhampton)

Chegado do Flamengo há um ano e meio, o meio-campista viveu a primeira temporada na equipe inglesa como um dos protagonistas do elenco. Das 38 rodadas do Campeonato Inglês, esteve em campo em 34 oportunidades. Em 32, foi titular. Foi, além disso, o segundo jogador de todo o torneio citado com maior número de interceptações, com 128. Apenas João Palhinha, com 152, somou mais.

13. Samuel Lino (Atlético de Madrid)

Peça fundamental no esquema de Diego Simeone, Samuel Lino brilhou na primeira temporada no Atlético de Madrid. Atuando como ala, o lateral esquerdo se tornou uma válvula de escape no ataque Colchonero, contribuindo com 8 gols e 8 assistências em 46 jogos. Os números são ainda melhores na Liga dos Campeões, com seis participações em lances que resultaram em bola na rede nas sete vezes em que esteve em campo. O brasileiro de 24 anos foi eleito o melhor jogador do Atleti em 2023/24.

12. Andreas Pereira (Fulham)

Em campo em 42 dos 44 jogos disputados pelo Fulham na temporada, o meio-campista ex-Flamengo fechou a temporada como o maior assistente da equipe londrina no período ao lado de Harry Wilson, com nove. No campeonato inglês, registrou 84 chances criadas ao longo de 37 jogos disputados. Em média, duas a cada partida. Homem de confiança do treinador português Marco Silva, também ajudou com três gols marcados.

11. Rodrigo Muniz (Fulham)

Rodrigo Muniz começou a temporada como reserva no Fulham, mas quando ganhou sequência como titular não saiu mais do posto de 9 da equipe. Foram 10 gols ao longo da edição 2023/24, nove deles na Premier League, todos de fevereiro em diante. Especificamente em março, foram quatro bolas na rede e uma assistência, desempenho que o levou a ser eleito Jogador do Mês no campeonato inglês. Faltou apenas a convocação para a Seleção Brasileira.

10. Raphinha (Barcelona)

Antes contestado, Raphinha teve uma metade final de temporada de destaque para firmar o posto de titular do Barcelona. Os problemas com lesão fizeram o brasileiro perder espaço com o técnico Xavi e começar a ser utilizado vindo do banco de reservas, mas quando recuperou a forma física teve papel decisivo no time culé. Com 10 gols e 13 assistências, o brilho do gaúcho veio justo no grande palco, a Champions League. Na fase de mata-mata, o camisa 11 deu duas assistências contra o Napoli e guardou o dele três vezes contra o PSG nas quartas, apesar da eliminação do time espanhol.

9. Lucas Paquetá (West Ham)

Titular indiscutível no West Ham, Lucas Paquetá deixou para trás a investigação por suposto envolvimento em esquema de apostas que brecou uma possível transferência para o Manchester City e teve a melhor temporada da carreira no futebol inglês. Camisa 10 dos Hammers, o cria do Flamengo foi autor de oito gols e sete assistências em 43 jogos, com nível de performance que o mantiveram com vaga cativa na Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo de 2026. O meia, no entanto, agora enfrenta acusações formais pelo caso das apostas.

8. Murillo (Nottingham Forest)

O zagueiro egresso do Corinthians viveu uma primeira temporada europeia para recordar. Titular do Nottingham Forest em todas as vezes em que foi à campo desde outubro, mês que marcou a chegada dele à Inglaterra, o defensor paulistano foi fundamental na luta bem sucedida do clube inglês contra o rebaixamento. Além de ter registrado duas assistências e completado três jogos sem sofrer gols, foi eleito como o melhor jogador da equipe na temporada.

7. Ederson (Manchester City)

Figura chave do Manchester City na campanha do quarto título nacional consecutivo, Ederson poderia ter garantido ainda mais destaque se tivesse mantido o nível técnico mostrado na temporada anterior. Apesar deste detalhe, e das duas lesões sofridas (um problema muscular na perna e uma fratura na cavidade ocular), foi fundamental para auxiliar nas garantias das outras conquistas dos Citizens: a Supercopa Europeia, o Mundial de Clubes e a Copa da Inglaterra. Dos 43 jogos disputados, não sofreu gols em 16.

6. Douglas Luiz (Aston Villa)

Firmado como titular da equipe de Birmingham na temporada anterior, o meio-campista ex-Vasco se mostrou ainda mais importante para o Aston Villa na época vigente. Peça importante da equipe de Unai Emery, esteve em campo em todas as 51 partidas disputadas pelo clube do Villa Park na temporada. Com nove gols registrados no Campeonato Inglês, foi o terceiro melhor marcador da equipe no torneio. Em todas as competições, somou 10 bolas na rede e 10 assistências.

5. Gabriel Magalhães (Arsenal)

Gabriel Magalhães pode passar despercebido no radar do torcedor brasileiro, mas o zagueiro é peça fundamental no jovem Arsenal que brigou até a última rodada pelo título inglês contra o Manchester City. Formando a dupla de zaga titular ao lado do francês William Saliba, o jogador de 26 anos foi fundamental para os Gunners terem a defesa menos vazada da Premier League e virou presença constante na Seleção Brasileira, inclusive na Copa América. Ainda contribuiu com 4 gols em 50 jogos na temporada, 23 deles sem ser vazado.

4. Bruno Guimarães (Newcastle)

O Newcastle não repetiu o desempenho da última temporada, quando terminou em quarto e se classificou para a Liga dos Campeões, mas Bruno Guimarães manteve o alto nível de atuação. Dono do meio campo dos Magpies, o brasileiro fez 7 gols e deu 10 assistências em 50 jogos, além de ser o líder da Premier League em distância percorrida e terceiro em dribles completados. O desempenho fez atrair ainda mais a atenção de clubes do Big Six inglês e o futuro do meio-campista de 26 anos pode não ser mais no St. James Park.

3. Savinho (Girona)

Chegado ao Girona por empréstimo após passagem de pouco sucesso por PSV e Troyes, o jovem atacante de beirada de 20 anos se apresentou ao mundo do futebol como um dos destaques da marcante campanha do clube catalão no Campeonato Espanhol. Além de ter jogado em 40 dos 43 jogos da equipe, fechou a temporada como o melhor assistente do Girona no campeonato nacional, com nove, e o segundo melhor marcador, também com nove.

2. Rodrygo (Real Madrid)

Apesar de viver um início de campanha ruim, quando chegou a ser questionado, Rodrygo fechou a temporada como um dos protagonistas do Real Madrid. Autor de 17 gols e nove assistências em 49 partidas, foi decisivo para o sucesso do time Merengue na temporada, principalmente na Liga dos Campeões. Contra o Manchester City, nas quartas de final, ajudou a equipe com um gol na ida, e outro na volta.

1. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Unanimidade. Sem Benzema, Vinícius Jr assumiu de vez o posto de grande estrela do Real Madrid e não à toa é cotado como um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro. Nem mesmo as lesões no começo da temporada frearam o camisa 7, que já tem 23 gols e 11 assistências em 38 jogos, destaque Merengue em ambas as estatísticas. Só na Champions League são 10 contribuições para a bola morrer na rede, metade finalizando e a outra metade servindo os companheiros.

