Grêmio x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, o Grêmio recebe o Bragantino, pelo Brasileirão. O time gaúcho manda seu jogo no estádio do Coritiba, no Paraná, por causa da inviabilidade de jogos em sua casa, já que ele foi alagado nas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Os gremistas têm seis pontos em quatro jogos. Já o Bragantino está com nove pontos, em seis jogos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 (de Brasília). Com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração.