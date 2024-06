Fabrício Bruno volta a ser titular do Flamengo contra o Vasco

David Luiz teve ótima atuação no meio da semana e permanecerá no time titular do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

A escalação do Flamengo está definida para o jogo contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste sábado (01), Tite promoveu o retorno de Fabrício Bruno no time titular, após ele recusar uma proposta do West Ham. Ele jogará o Clássico dos Milhões ao lado de David Luiz na zaga.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro será Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Fabrício volta mas time tem desfalques

O técnico Tite tem dois desfalques para o jogo deste domingo. Léo Pereira e Ayrton Lucas, que estão se recuperando de lesões, não estarão disponíveis. Além disso, Léo Pereira também está suspenso, o que o impediria de jogar mesmo se estivesse saudável.

A informação inicial sobre a permanência de David Luiz, que teve grande atuação na vitória sobre o Millonarios, da Colômbia, terça-feira, pela Libertadores, foi do jornalista Venê Casagrande.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.