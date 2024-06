Atlético x Bahia: Milito tem dúvidas na defesa

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, comandou, neste sábado, na Cidade do Galo, o último treino antes da partida contra o Bahia, neste domingo (2), às 16h, na Arena MRV, no retorno do Campeonato Brasileiro. Sem o lateral-esquerdo Rubens e o volante Otávio, o treinador tem, então, na defesa a sua principal dúvida para a partida.

Volante de origem, Battaglia pode pintar na zaga ou ficar à frente do setor. Outra opção é Igor Rabello. Já para a lateral direita, Milito deve recolocar Saravia entre os titulares. Assim, neste fim de semana, ele avaliou estes cenários através de um treino tático, no CT do Bicudo.

Outros jogadores que retornam são o volante Franco e o atacante Paulinho. Na terça-feira, na vitória sobre o Caracas, em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores, com o Galo já classificado, o técnico argentino, aliás, poupou alguns jogadores pendurados, já pensando no confronto das oitavas de final, em agosto.

O time carijó deve receber o Bahia com: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Arana; Alan Franco, Battaglia (Pedrinho), Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk.

Com nove pontos, o Atlético mira o G4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.