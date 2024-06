Grêmio volta ao Brasileiro com reservas e perde para o Bragantino

A volta do Grêmio ao Campeonato Brasileiro após a paralisação por contas das enchentes no Rio Grande do Sul não foi feliz. Pelo contrário, na tarde deste sábado, o Imortal perdeu por 2 a 0 para o Bragantino, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os gols do Massa Bruta foram de Eric Ramires e Luan Cândido, um em cada tempo. Com o resultado, os gaúchos seguem com seis pontos em cinco jogos e está na metade inferior da tabela. Já a equipe do interior paulista chegou aos 12, e dorme no G4.

O Grêmio agora vira a chave para a Libertadores. Nesta terça-feira (4), precisa vencer o Huachipato fora de casa para seguir com chances de classificação às oitavas de final. Também nesta terça, só que pelo Brasileiro, o Bragantino enfrenta o Atlético em Bragança Paulista.

Grêmio sofre gol no início do primeiro tempo

O jogo praticamente começou com o Bragantino vencendo por 1 a 0. Isso porque, logo aos 2 minutos, Matheus Fernandes serviu Eric Ramires, o meia girou na frente de Gustavo Martins e fez um golaço. Com time repleto de reservas, o Grêmio não se encontrou em campo. Sendo assim, os visitantes, embora não criassem mais qualquer chance clara, dominaram a primeira etapa.

Desentrosado, o Grêmio assustou o Massa Bruta apenas aos 43 minutos. em cabeçada do lateral Fabio após cobrança de escanteio.

Segundo tempo

O panorama da primeira etapa, afinal, se manteve no início da segunda. Sem criatividade, o Grêmio esbarrava na marcação eficiente do Bragantino e sofria a cada ataque dos visitantes. Dessa forma, o Massa Bruta chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Momentos antes, a bola bateu no braço de Fábio dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Luan Cândido deslocou Rafael Cabral e, desse modo, dobrou a vantagem da equipe do interior paulista.

Sem a intensidade do primeiro tempo, o Bragantino, por fim, seguiu no controle do jogo e só não chegou ao terceiro gol porque Vitinho acertou o travessão aos 32. O Grêmio, contudo, tentou ao menos diminuir a vantagem mais perto do final da partida, e teve suas melhores chances com Villasanti e Cristaldo.

GRÊMIO 0 X 2 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 7ª Rodada

Data: 01/06/2024

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

GRÊMIO: Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Zé Guilherme, 39’/2ºT); Villasanti, Du Queiroz (Cristaldo, 15’/2ºT) e Carballo (Dodi, 22’/2ºT); Edenilson (Soteldo, 15’/2ºT), João Pedro Galvão (Galdino, 22’/2ºT) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

BRAGANTINO: Cleiton, Jadsom Silva, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Raul, 22’/2ºT), Lucas Evangelista (Gustavinho, 29’/2ºT) e Eric Ramires; Henry Mosquera. Thiago Borbas e Helinho (Vitinho, 29’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Eric Ramires, 2’/1ºT (0-1); Luan Cândido, 14’/2ºT (0-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Paulo Renato Silva Coelho (RJ)



Cartão Amarelo: Fábio, Du Queiroz, Gustavo Nunes, Villasanti (GRE); Vitinho (BRA)

Cartão Vermelho: –

