Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro está de volta. Assim, para marcar o retorno da competição, nada melhor que um clássico estadual. Neste domingo (2), às 16h (de Brasília), Vasco e Flamengo medem forças no Maracanã, pela 7ª rodada.

O confronto marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco no comando do Cruz-Maltino. De um lado, a equipe de São Januário luta para embalar após a classificação às oitavas da Copa do Brasil. Do outro, o Rubro-Negro tenta assumir a liderança do campeonato, visto que está bem próximo de Athletico e Bahia.

Onde assistir

O clássico deste domingo (2) terá a transmissão da TV Globo e o canal fechado, Premiere.

Como chega o Vasco

Em sua estreia a beira do campo pelo Cruz-Maltino, Álvaro Pacheco ainda não definiu se colocará o time com uma linha de três no sistema defensivo ou não. Sendo assim, o português não poderá contar com dois jogadores do elenco. Tratam-se de Paulinho e Jair, que estão em recuperação de suas respectivas lesões no joelho. Ambos, aliás, só voltarão a campo no segundo semestre. Além deles, David e Adson também não estão entre os relacionados.

Como chega o Flamengo

Os comandados de Tite somam 11 pontos, dois atrás de Athletico e Bahia, e podem assumir a liderança o fim desta rodada. Nesse sentido, o treinador poderá contar com Fabrício Bruno, que recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Por outro lado, ele não terá Léo Pereira e Ayrton Lucas, ambos lesionados. Além disso, o zagueiro também está suspenso.

VASCO X FLAMENGO

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 02/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Sforza, Payet, Rayan e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

