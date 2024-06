Com brilho de Marta, Seleção feminina goleia Jamaica em amistoso

Com uma atuação de encher os olhos neste sábado (1/6), a Seleção Brasileira feminina goleou por 4 a 0 a Jamaica na Arena de Pernambuco, em Recife. Marta (duas vezes), Adriana e Swaby, contra, anotaram os gols. Este foi o primeiro dos dois amistosos de preparação contra as caribenhas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Mais de 27 mil torcedores estiveram presentes no estádio. As equipes voltam a se enfrentar, portanto, na próxima terça-feira (4), na Arena Fonte Nova.

O jogo

Com Marta e Cristiane no ataque, a Seleção foi dominante diante das aguerridas jamaicanas. O time brasileiro construiu diversas jogadas, mas só balançou a rede aos 25 minutos. Adriana recebeu passe de Yaya e limpou a marcação antes de desferir um chutaço sem defesa para a goleira Spencer. O ritmo continuou o mesmo. Aos 38, a zaga jamaicana se atrapalhou diante da pressão brasileira, e Swaby mandou contra a própria rede.

No retorno do intervalo, as comandadas do técnico Arthur Elias voltaram a imprimir bom ritmo após desacelerarem no fim da etapa inicial. A Jamaica, por outro lado, seguiu com dificuldades para armar jogadas. Assim, o Brasil seguiu empilhando oportunidades. Até que Marta, aos 18 minutos, recebeu ótimo lançamento de Rafaelle e soltou uma bomba para anotar o terceiro da Seleção. O melhor da rainha ainda estava por vir. Aos 44, depois de as brasileiras continuarem despediçando chances, coube a Marta fazer um golaço, ao acertar o ângulo depois de limpar a marcação.

BRASIL 4X0 JAMAICA

Amistoso Preparatório para os Jogos Olímpicos

Data e horário: 1/6/2024 (sábado)

Local: Arena de Pernambuco, Recife (PE)

Gols: Adriana, 26’/1ºT (1-0); Chantelle Swaby, contra, 38’/1ºT (2-0); Marta, 18’/2ºT (3-0); Marta, 44’/2ºT (4-0).

BRASIL: Lorena Leite; Antônia (Bruninha, 35’/2ºT), Rafaelle e Thaís Ferreira; Adriana, Duda Sampaio (Duda Santos, 34’/2ºT), Vitória Yaya (Ana Vitória, 26’/2ºT) e Tamires; Ludmila (Debinha, 25’/2ºT), Cristiane (Gabi Nunes, 25’/2ºT) e Marta. Técnico: Arthur Elias.

JAMAICA: Rebecca Spencer; Konya Plummer (Naya Cardoza, 21’/2ºT), Chantelle Swaby e Vyan Sampson; Tiffany Cameron (Kameron Simmonds, 20’/2ºT), McNamara, Drew Spence, Primus (Jade Bailey, 31’/2ºT), Trudi Carter (Solai Washington, intervalo) e Blackwood; McCoy (Bailey-Gayle, 21’/2ºT). Técnico: Humbert Busby.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.