Após goleada, Marta se declara ao Brasil: ‘A Seleção é do povo’

A Seleção Feminina não tomou conhecimento da Jamaica e goleou neste sábado (01/06) por 4 a 0 na Arena de Pernambuco. Com dois gols no segundo tempo, Marta deu um show no amistoso. A atacante comentou sobre a emoção e o orgulho de jogar pelo Brasil.

Marta sobre emoção de jogar ao Brasil

“Se não tiver esse sentimento, essa emoção em cada partida, principalmente vestindo a camisa amarelinha, é melhor não jogar, é melhor parar. Eu sinto tudo isso, principalmente aqui no Nordeste onde as pessoas são muito calorosas. Desde o primeiro dia sentimos isso e graças a Deus deu tudo certo, o time se impôs do começo ao fim e essa é a mentalidade e a postura que vamos amadurecer. Só tenho a agradecer essa noite fantástica”, disse Marta ao SporTV.

“Jogar no Brasil é isso e espero que só melhore daqui para frente. Afinal, o futebol brasileiro merece, não só masculino, como feminino também. A gente precisa resgatar esse orgulho que temos pela nossa Seleção. A Seleção, masculina e feminina, é do povo. Portanto, temos que usufruir disso juntos”, completou Marta.

Aliás, Brasil e Jamaica se reencontram na próxima terça-feira (04/06), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Este é o último amistoso antes da convocação final de Arthur Elias para os Jogos Olímpicos de Paris.

