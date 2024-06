Com erro de Fábio, Fluminense tem empate amargo contra o Juvetude

O Fluminense saiu na frente no placar, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1 com o Juventude na noite deste sábado (1), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, os gols foram de Marcelo e Jadson. Aliás, o gol do Juventude contou com uma ajuda do goleiro Fábio, que errou na saída de bola e deixou o caminho livre para o adversário. Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras ficou com seis pontos na classificação, assim como o Jaconero.

Como foi o jogo

Os primeiros 20 minutos do jogo foram de boas chegadas do Juventude ao ataque. Uma delas, aliás, com Nenê, ex-Fluminense, que acertou uma das traves do gol de Fábio. Para piorar o cenário, o time da casa perdeu o zagueiro Felipe Melo, por problema físico, aos 28′. Já na reta final da primeira etapa, o Tricolor cresceu na partida e conseguiu um pênalti aos 39′, quando Martinelli foi derrubado por Thiago Conti. Assim, Marcelo foi para a bola e inaugurou o marcador.

Na volta do intervalo, o Juventude buscou repetir o cenário dos primeiros minutos da partida, ou seja, ter o controle da bola e pressionar o Fluminense. Aos 22′, Jadson, que tem passagem pelo time carioca, aproveitou erro de passe de Fábio e deixou tudo igual no Maracanã. Posteriormente, a equipe tricolor buscou o gol da vitória, mas encontrou dificuldade na defesa bem postada do Jaconero. Já na reta final, Werik Popó, que entrou no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Juventude com um jogador a menos.

FLUMINENSE 1X1 JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 01/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Marlon, Felipe Melo (Thiago Santos, 28’/2°T) e Marcelo (Diogo Barbosa, 35’/2°); Martinelli, Alexsander (Renato Augusto, 33’/2°) e Ganso; Arias, Keno (John Kennedy, 24’/2°) e Cano. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiago Conti, Jadson e Nenê (Gilberto, 24’/2°T); Marcelinho (Rildo. 33’/2°T), Lucas Barbosa (Werik Popó, 29’/2°T) e Erick Farias (Luis Mandaca, 24’/2°T). Técnico: Roger Machado

Gols: Marcelo (1-0); Jadson (1-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Ganso e Martinelli (FLU); Roger Machado, Werik Popó e Jadson (JUV)

Cartão vermelho: Werik Popó (JUV)

