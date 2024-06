Inter vence fora de casa e deixa o Cuiabá zerado na tabela

O volante Maia corre atrás do meia-atacante Cleyson, do Cuiabá - (crédito: Foto: AssCom Dourado)

O Inter venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste sábado (1), na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado importante para minimizar o impacto que as enchentes no Rio Grande do Sul teve sobre o clube e seus funcionários. E, sobretudo, para recolocar o time de Eduardo Coudet como um dos protagonistas desta edição do Brasileirão.

Com dez pontos, o Inter vai para sétimo lugar. Já o Cuiabá segue zerado na tabela, ocupando a última colocação e sem perspectiva de melhora.

Morosidade

O Internacional conseguiu fazer a bola girar no meio de campo, porém, não furou a retranca do Cuiabá, que explorava as costas dos laterais adversários quando se aventurava no ataque. Apenas um chute de Max tirou o sono do goleiro Rochet. Por outro lado, os gaúchos tiveram em Wesley os seus melhores momentos de um jogo extremamente sonolento.

Inter volta melhor

A postura do Internacional foi diferente. O time teve mais poder de fogo. Wesley continuou infernizando a defesa do Cuiabá pela esquerda. O gol estava maduro. Alan Patrick, Bruno Henrique e Aránguiz tiveram boas chances. Mas foi o lateral-direito Mallo quem decidiu. Ele aproveitou cruzamento de Robert Renan e completou para o gol. Já o Cuiabá não conseguiu crescer na partida.

CUIABÁ 0X1 INTERNACIONAL

Brasileirão 2024 – Série A – Sétima rodada

Data e horário: 01/06/2024, às 18h30 (de Brasília; 17h30 no horário local)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Gols: Mallo, 23’/2ºT (0-1)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Railan, 28’/2ºT), Bruno Alves, Marllon e Ramon; Mineiro, Denilson (Madruga, 28’/2ºT) e Sobral (Giménez, 39’/2ºT) e Max (Cafu, 28’/2ºT); Clayson (Eliel, 11’/2ºT) e Pitta. Técnico: Petit

INTERNACIONAL: Rochet; Mallo (Gomes, 40’/2ºT), Vitão, Mercado e Robert Renan; Maia, Bruno Henrique (Fernando, 46’/2ºT), Maurício (Aránguiz, Intervalo) e Wesley (Renê, 46’/2ºT); Valencia (Alan Patrick, Intervalo) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartão Amarelo: Clayson, Denilson, Ramon, Eliel (CUI); Borré, Mercado, Rochet (INT)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.