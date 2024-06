Real Madrid se garante na nova Copa Intercontinental da Fifa; entenda

Com mais um título da Champions League, o Real Madrid garantiu a classificação para a nova Copa Intercontinental da Fifa. Assim, a entidade criou o novo torneio que irá substituir a edição anual do Mundial de Clubes e vai reunir os seis vencedores dos torneios continentais. Além disso, a equipe merengue já estava garantida na versão ampliada do Mundial, que terá 32 clubes a partir da próxima temporada (2025).

A entidade marcou o novo torneio intercontinental para dezembro de 2024. Como é a representante europeu, a equipe espanhola irá disputar apenas a final e ficará à espera do vencedor das outras disputas entre os demais campeões continentais.

No momento, Al-Ain (Emirados Árabes), campeão da Champions da Ásia, assim como Al-Ahly (Egito), campeão da Champions da África, e Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions da Oceania, também já garantiram suas vagas. As duas últimas vagas serão dos campeões da Libertadores e da Champions da Concacaf, cuja final é neste sábado, entre Pachuca, do México, e Columbus Crew, dos Estados Unidos.

O campeão da Libertadores de 2024 fará dois jogos antes de uma possível final com o Real Madrid. Dessa forma, o primeiro deles será contra o vencedor da Concacaf. em jogo único. Em seguida, o representante da América do Sul mede forças com quem avançar da disputa entre os vencedores da Oceania, Ásia e África.

Confira o calendário da nova Copa Intercontinental da Fifa

Entre 08/12 e 14/12: Confronto com campeão da Concacaf

14/12: final dos play-offs da Copa Intercontinental

18/12: final da Copa Intercontinental

