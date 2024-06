Artur Jorge sobre sondagens a Júnior Santos : ‘É natural’

Júnior Santos vive fase de alta no Botafogo, em clima de descontração com o chefão Textor - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na casa do adversário, neste sábado (1/6), o técnico do Botafogo, Artur Jorge, repercutiu a cobiça de outros clubes por Júnior Santos. Afinal, o atacante está no radar do mercado da bola e marcou o único gol da partida, atraindo ainda mais os olhares para seu desempenho em campo. Até porque, ao estufar a rede do Timão, Júnior permitiu que o Botafogo alcançasse um triunfo histórico: pela primeira vez, a equipe derrotou o Corinthians na Neo Química Arena, desde a criação do estádio em 2012.

Apesar das sondagens ao atacante, o treinador confia que Júnior Santos mantenha o foco no Glorioso.

“Todos os jogadores do Botafogo estão comprometidos com os objetivos da equipe. O Júnior tem sido muito claro na sua posição, quer ficar no Botafogo, quer ajudar, contribuir e ser protagonista”, disse.

Artur Jorge ressaltou que o dinamismo do mercado da bola faz com que as sondagens sejam normais, valorizando atletas que se destacam no gramado.

“Especulação é natural. Além de conseguirmos bons resultados, estamos potencializando os jogadores”, afirmou, acrescentando que o clube valoriza seus atletas.

Artilheiro, Júnior Santos recebe declaração de amor de Textor

Nascido em 11/10/1994 em Conceição do Jacuípe, o ponta baiano de 1,88 metro começou a jogar em 2017, no Osvaldo-SP, e passou por Ituano, Ponte Preta, Fortaleza, Kashiwa Reysol, Yokohama e Sanf.Hiroshima (esses três no Japão) antes de chegar ao Botafogo, por empréstimo do Hiroshima, em agosto de 2022. Como atleta fixo do Glorioso, Júnior Santos está desde março de 2023. E é o artilheiro do time na atual temporada, com 17 gols em 31 jogos.

O clima do atleta no clube é tão bom que ele e o dono da SAF, John Textor, trocaram mensagens após a vitória sobre o Corinthians. Assim, Júnior “cobrou” renovação de contrato ao chefão, que respondeu com uma declaração cheia de afeto: “Te amo”. Porém, o contrato de Júnior Santos não está prestes a expirar. Afinal, vai até dezembro de 2025.

