Júnior Santos e Textor trocam mensagens após vitória do Botafogo

Clima de descontração no ar. Afinal, o atacante Júnior Santos e o proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, trocaram mensagens após o triunfo do Glorioso sobre o Corinthians por 1 a 0, neste sábado (2), na Neo Química Arena, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol, o Jacaré começou falando sobre um interesse do Cruzeiro em seu futebol, assegurando que o seu foco está no Mais Tradicional. No fim, o Raio mandou um recado ao big boss, com quem pretende tratar sobre a renovação de contrato.

“A procura de outros clubes é normal pela temporada que venho fazendo, mas tenho contrato e estou feliz aqui. Prefiro, então, focar nos objetivos do clube com o qual tenho contrato. As coisas extracampo, consultas, fico feliz com uma grande equipe como o Cruzeiro ter me procurado. Mas estou feliz aqui, quero fazer meu melhor. Espero renovar o contrato. Alô, John! (risos)”, se divertiu.

Textor, em seguida, entrou em cena. Atento à partida, o magnata norte-americano publicou um vídeo, em uma rede social, com a fala de Júnior Santos e sua resposta ao jogador.

“Oi, Júnior! Eu também te amo! Grande jogo… Dê os parabéns aos garotos no vestiário por mim! Verei vocês novamente no Brasil em breve!“, colocou.

“Obrigado, chefe”, encerrou Júnior Santos, na mesma postagem.

Júnior Santos é o cara do Botafogo

Com 17 gols em 31 jogos, o Cisne Negro é o artilheiro do Botafogo em 2024. No Brasileirão, como completou o sétimo jogo, pelo Glorioso, neste fim de semana, o atacante não poderá, portanto, mais defender outro clube na competição, algo que esfria uma possível transferência para um rival do mesmo país.

Júnior Santos tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Segundo o site “Transfermarkt”, seu preço de mercado está avaliado em 2,5 milhões de euros (R$ 14,2 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.