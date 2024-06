Criciúma x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Criciúma e Palmeiras jogam neste domingo (2/6), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O jogo será na casa dos catarinenses, no Heriberto Hülse. O Tigre tentará fazer valer o fator casa para conseguir um bom resultado e se manter como um dos invictos na competição. Mas como tem apenas três jogos (a maioria chegou aos seis) está com cinco pontos, próximo do Z4. Já o Verdão, atual bicampeão brasileiro, está com oito pontos, em décimo lugar. Mas dará um grande salto na tabela caso vençaa este duelo. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, com a transmissão começando às 14h30, com o tradicional pré-jogo. E assim que o duelo começar, Diego Mazur estará na narração.