Vasco x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Domingão de Vasco x Flamengo no Rio. O Clássico dos Milhões será no Maracanã, que estará lotado para o duelo que é a maior rivalidade e que envolve os times com as maiores torcidas do estado. Para o Mengo, que anda levando vantagem neste duelo nos últimos anos, uma vitória poderá valer a volta ao primeiro lugar, já que o time tem 11 pontos e os atuais ponteiros, 13. Mas para o Vasco, o jogo vai valer a fuga de vez da zona da confusão. O Cruz-Maltino tem seis pontos, apenas um à frente do primeiro dentro do Z4, o Corinthians.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial para este FlaVas. O pré-jogo começa às 14h30, te colocando por dentro de tudo o que rolar na partida. E assim que a bola rolar, Aldo Luiz estará na narração.