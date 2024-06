São Paulo: Com dúvida no ataque, Zubeldía comandou último treino

O São Paulo entra em campo contra o Cruzeiro na noite deste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. E o Tricolor ainda tem uma dúvida para a escalação. Afinal, Luciano e Igor Vinícius estão suspensos. Portanto, há vagas no ataque e na lateral. Assim, o técnico Luis Zubeldía estuda mudanças no setor ofensivo e na defesa.

Zubeldía fez um trabalho técnico/tático neste sábado (1/6). Desse modo, os jogadores treinaram lances de posse de bola e ajustes de bolas paradas.

O São Paulo está na sexta colocação, com 10 pontos. O Cruzeiro também tem 10, na oitava posição. A Raposa, no entanto, tem um jogo a menos em relação ao Tricolor.

A provável escalação do São Paulo: Rafael; Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla e Nestor; Lucas, Calleri e Erick (Ferreira ou André Silva).

São Paulo e Cruzeiro vivem ótima fase

O São Paulo chega para o confronto em excelente fase. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, a equipe permanece invicta – nove jogos, com sete vitórias e dois empates. O treinador tem 85,5% de aproveitamento.

O Cruzeiro também vive boa fase, sem perder há seis partidas. A última derrota foi no clássico contra o Atlético-MG, em 20 de abril. O técnico Fernando Seabra não contará com os atacantes Arthur Gomes e Juan Dinenno, além do meia Mateus Vital. Afinal, os três estão em tratamento médico. No entanto, o meia Japa retorna após três meses de afastamento dos gramados.

O canal Premiere transmite o jogo para todo o Brasil pelo sistema pay-per-view. E a Voz do Esporte narra o duelo com cobertura a partir das 17h, a cargo de Cesar Tavares.

