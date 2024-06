Ex-jogador cutuca Fábio após falha no Fluminense: ‘Falha grotesca’

Paraguai - 25/04/2024 - Est..dio General Pablo Rojas - .Fluminense enfrentta o Cerro Porte..o esta noite no Paraguai pela 3.. rodada da Conmebol Libertadores 2024..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

Fluminense e Juventude ficaram no empate, por 1 a 1, na noite desse sábado (1/6), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O gol do time gaúcho foi após uma grande falha do goleiro Fábio. No melhor estilo “Dinizismo”, com passes curtos desde a saída de bola, o goleiro falhou feio. Afinal, jogou nos pés do atacante adversário que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Após a partida, o arqueiro precisou lidar com as críticas.

O ex-jogador Richarlyson comentou o lance no canal “Premiere”. De acordo com o ex-atleta, a falha de Fábio foi lamentável.

“Quando o Fluminense tem um adversário que estuda esse time, como é o caso do Juventude, a gente sabe que o Fluminense vai correr risco toda vez que estiver com a bola nos pés. É mérito do Juventude, mas também é uma falha grotesca do Fábio”, salientou.

Fluminense tem de dar chutão

Segundo o comentarista, o Fluminense, em alguns momentos, precisa aprender a dar chutão.

“O Fluminense pode ter o DNA ofensivo, pode gostar de tocar curto, de aproximação, mas tem momentos do jogo que precisa ter alguém para dar esse chutão. Não estou dizendo que o gol foi por causa disso, mas são opções a mais”, finalizou.

O Fluminense está na 15ª colocação, com seis pontos somados. O Juventude tem a mesma pontuação, mas na 14ª posição.

