Torcedores de Vasco e Flamengo brigam antes de clássico

Em dia de jogo do Vasco contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, torcedores dos dois times se enfrentaram em diferentes pontos do Rio, Niterói e Baixada Fluminense. A polícia teve que agir e prendeu pelo menos 25 suspeitos.

Redes sociais publicaram imagens de confusão na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Apesar da distância do município para o Maracanã – cerca de 40 km – houve uma briga entre vascaínos e rubro-negros, por volta do meio-dia. Ou seja, quatro horas antes do jogo. Imagens mostram homens trocando socos e soltando rojões; e o áudio traz som de tiros.

Confusão perto do Maracanã

Da mesma forma, o Diário das Torcidas postou imagens de uma ação policial nas proximidades do Maracanã. Assim como ocorre no vídeo gravado em Mesquita, este também mostra fumaça em meio à confusão.

O Maracanã estará lotado para o Clássico dos Milhões, que envolve os times com as maiores torcidas do estado. O Voz do Esporte começa a cobertura de Vasco X Flamengo às 14h30 e faz a transmissão ao vivo, com narração de Aldo Luiz.

Para o Flamengo, que tem levado vantagem neste duelo nos últimos anos, uma vitória poderá valer a volta ao primeiro lugar na tabela. Já para o Vasco, por outro lado, o jogo pode afastar a equipe do Z4.

