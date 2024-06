Bar fecha perto do Maracanã por causa de violência de torcedores

As confusões entre torcedores do Vasco e do Flamengo – que resultaram na prisão de 25 suspeitos – causaram também o fechamento de um bar perto do Maracanã. Dessa forma, o Bode Cheiroso, que fica na Rua General Canabarro e costuma receber torcedores em dias de jogos, teve que baixar as portas depois de uma briga nas proximidades. Assim, a gerência do estabelecimento anunciou o fechamento temporário, lamentando o ocorrido.

Entretanto, o bairro do Maracanã foi apenas um dos locais com registro de tumulto entre torcedores.

Doze torcedores presos em bairro de Niterói

Em Niterói, policiais militares do 12º Batalhão prenderam 12 torcedores que brigavam no bairro Ponta D’Areia. Eles foram levados para a 76ª DP, do município.

Passageiros se assustam com rojões e tiros em Mesquita

Imagens mostram que passageiros de trem se assustaram na estação de Edson Passos, em Mesquita, município da Baixada Fluminense a 40 km do Rio. A confusão foi tão grande que grupos soltaram rojões em direção a torcedores rivais e houve até baulho de tiros.

