Seleção Brasileira: Wendell comemora ter Vini Jr ao seu lado

O lateral-esquerdo Wendell terá a chance de formar o lado esquerdo da Seleção Brasileira com Vini Jr nos amistosos contra México e EUA, além da Copa América. Assim, na coletiva deste domingo (2/6) dos Canarinhos, o jogador do Porto-POR, salientou a importância de ter jogadores do nível de Vini no elenco.

“O que o Vini vem fazendo dispensa comentários. Nós, que temos o prazer de jogar ao lado dele, sabemos que é um jogador que faz diferença, faz gols. Então é importante dar o melhor suporte para ele no apoio e fazer a alegria dele nos jogos e nos ajudar”, salientou.

Wendell é um dos nomes da transição

A Seleção Brasileira vive momento de transição. Afinal, com a saída de Tite, o grupo ficou com Fernando Diniz de maneira interina até a chegada de Dorival Júnior. No entanto, para Wendell o Brasil chega para disputar todas as competições.

“A Seleção Brasileira pela história em si está preparada para conquistar qualquer coisa, a Seleção já entra para ser campeã. A dificuldade é grande, tem a Argentina, tem outras seleções que chegam muito fortes, o futebol evoluiu. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho. Temos a nova comissão técnica e esperamos ter mais tempo para trabalhar, entender tudo que o professor passa e fazer uma grande Copa América”, finalizou.

A Seleção Brasileira entra em campo no sábado (8/6), contra o México, às 21h30 (de Brasília). Depois, na quarta-feira (12/), às 20h, o time de Dorival Júnior volta a campo, contra os Estados Unidos.

O jogo de estreia dos canarinhos será contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 24 de junho.

