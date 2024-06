Hulk marca golaço, mas Atlético só empata com o Bahia

No fim de semana de retomada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Bahia empataram em 1 a , neste domingo (02). A partida, válida pela sétima rodada da competição, foi disputada na Arena MRV. Os gols saíram do segundo tempo: Hulk abriu o placar, e Ademir, ex-Galo, empatou.

Com o resultado, o Atlético-MG está em nono lugar, com 10 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. No entanto, o Galo tem um jogo a menos. Já o Bahia, com o número correto de partidas, aparece em segundo, com os mesmos 14 pontos do Fla.

O primeiro tempo ficou carente de emoções. O Atlético até pressionou um pouco no início. Inclusive, o Galo teve boas oportunidades com Paulinho e Hulk. No entanto, os visitantes colocaram um pouco de equilíbrio no jogo ao acertar a marcação.

Aos 23, Everton Ribeiro foi à linha de fundo e cruzou muito bem para Thaciano, que finalizou pertíssimo da trave. O Atlético-MG respondeu Hulk, dentro da área, e Saravia, de fora. No entanto, ambos chutaram mal. Ainda no primeiro tempo, Paulinho fez boa jogada individual, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Marcos Felipe.

As equipes voltaram do intervalo com as mesmas escalações e mesmas estratégias. Assim, nada mudou nos primeiros minutos. Como é de se imaginar, a primeira grande chegada veio com Hulk, em cobrança de falta que estufou a rede, mas pelo lado de fora. Cinco minutos depois, aos 16, o centroavante teve outra chance, esta praticamente na meia-lua. O camisa 7 não perdoou novamente, e abriu o placar.

O Bahia respondeu em chute de fora da área de Jean Lucas, e com duas mudanças de Rogério Ceni. Uma delas foi a entrada de Ademir, que marcou um golaço de fora da área, ainda mais bonito do que o do Hulk. Dessa forma, o “Fumacinha” aproveitou-se da lei da ex. Na reta final, o time comandado por Milito apertou. Vargas fez grande jogada individual, driblou o goleiro, mas chutou para fora. Arana e Scarpa, este em cobrança de falta, também levaram perigo.

Próximos compromissos

O Atlético-MG volta a campo agora apenas no dia 11 de junho, quando visita o Red Bull Bragantino. Já o Bahia jogará dois dias depois (13), afinal, receberá o Fortaleza às 21h30.

ATLÉTICO-MG X BAHIA

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 2/6/2024 (sábado)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 37.994 presentes

Renda: R$ 2.100.000

Gols: Hulk, aos 16’/2ºT (1-0) e Ademir, aos 25’/2ºT (1-1)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Alisson (Vargas, aos 29’/2ºT ), Zaracho (Pedrinho, aos 29’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Paulinho (Alan Kardec, aos 44’/2ºT) e Hulk (Cadu, aos 44’/2ºT) Técnico: Gabriel Milito

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, aos 37’/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Carlos de Pena, aos 26’/2ºT) e Everton Ribeiro (Biel, aos 20’/2ºT) ; Thaciano (Ademir, aos 12’/2ºT) e Everaldo (Estupiñán, aos 20’/2ºT) Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alongo Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Guilherme Arana (CAM); Gabriel Xavier e Thaciano (BAH)

Cartão vermelho:

