Flamengo atropela e consegue maior vitória sobre o Vasco na história: 6 a 1

Deu Flamengo, de virada e com goleada, no Clássico dos Milhões, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (2/6), os comandados de Tite saíram em desvantagem logo nos minutos iniciais, mas conseguiram uma fácil vitória por 6 a 1 sobre o Vasco, que contou com a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

Com esse placar, o Rubro-Negro chega à sua maior goleada sobre o arquirrival em todos os tempos, superando, assim, os 6 a 2 de 1943, pelo Campeonato Carioca.

Depois de Vegetti abrir o placar aos oito minutos, Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz anotaram para os rubro-negros na primeira etapa. Arrascaeta e Bruno Henrique completaram o triunfo elástico no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo chega a 14 pontos e torce por um tropeço do Athletico, com um ponto a menos e que ainda joga na rodada, para ficar na liderança da tabela. Já o Cruz-Maltino estaciona nos seis pontos, aparecendo em 13º lugar.

O JOGO

Não faltou intensidade na primeira etapa, com os times protagonizando aos torcedores um duelo muito movimentado. O Vasco iniciou melhor, sob a batuta de Payet. Logo no primeiro arremate cruz-maltino, Vegetti acertou um lindo voleio para abrir o placar. O time buscou explorar a velocidade de Rayan na tentativa de ampliar.

Mas o Flamengo reagiu com boas jogadas de Everton Cebolinha. Foi o camisa 11, inclusive, que empatou o clássico em finalização no canto e ainda deu linda assistência em cruzamento para Pedro, de peito, virar o placar. Na reta final da etapa, Everton voltou a brilhar, colocando David Luiz na boa para acertar um voleio e anotar o terceiro. O cenário ficou ainda pior para o Cruz-Maltino, quando João Victor foi expulso por falta em.

No retorno do intervalo, o massacre continuou. Com o Vasco sem conseguir conectar nenhum dos setores, os rubro-negros foram absolutos e empilharam oportunidades. O goleiro Léo Jardim fez, no mínimo, quatro grandes defesas. Contudo, não conseguiu impedir os gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, nos minutos finais.

VASCO 1X6 FLAMENGO

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 2/6/2024 (domingo)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: –

Gols: Vegetti, 8’/1ºT (1-0); Everton, 27’/1ºT (1-1); Pedro, 32’/1ºT (1-2); David Luiz, 42’/1ºT (1-3); Arrascaeta, 15’/2ºT (1-4); Bruno Henrique, 27’/2ºT (1-5), Gabigol, 43’/2ºT (1-6).

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Maicon e Léo; Puma Rodríguez, Sforza, Galdames, Payet e Lucas Piton; Rayan (Rossi, intervalo) e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan (Erick Pulgar, 39’/1ºT), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: – (VAS); – (FLA)

Cartão vermelho: João Victor, 46’/1ºT (VAS)

