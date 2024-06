Álvaro Pacheco pede desculpas após Vasco sofrer massacre do Flamengo

Neste domingo (2/6), o Vasco sofreu a sua pior goleada no Clássico dos Milhões ao levar seis gols no Maracanã. O placar elástico de 6 a 1 pela sétima rodada Campeonato Brasileiro marcou a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

O novo comandante, aliás, já iniciou a entrevista coletiva com um pedido de desculpas aos torcedores. E foi além. Mesmo com pouco tempo de trabalho, assumiu completa responsabilidade pelo vexame.

“Aquilo que tenho que dizer, em primeiro lugar, é pedir desculpa. O resultado aconteceu e eu sou o responsável enquanto treinador. Foi um resultado que não queríamos. Aquilo que foram os primeiros minutos, começamos muito bem. Conseguimos equilibrar, fomos capazes de marcar um gol e tivemos chances de fazer o segundo. Depois que sofremos o gol a equipe perdeu um pouco o controle emocional. Tenho que pedir desculpas. Não muda nada na minha convicção, naquilo que vai ser o meu trabalho e na equipe que vai dar orgulho no futuro. Temos que sentir essa derrota que foi um peso e ter a noção do que temos que fazer para nos tornarmos mais fortes”, disse Pacheco.

