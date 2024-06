Cleber Xavier: ‘Não imáginávamos a goleada do Flamengo. Mas o jogo se colocou assim’

Na coletiva do Flamengo após o 6 a 1 histórico sobre o Vasco, uma surpresa. O treinador Tite não apareceu. Mas teve motivo. Com dores em um dos joelhos, precisou passar por um procedimento no vestiário. Assim participaram dois de seus auxiliares, o filho Matheus Bachi e Cleber Xavier.

Cleber disse que, embora acreditasse num resultado positivo, o placar o surpreendeu.

“A gente não imaginava uma goleada num clássico com o Vasco. Mas o jogo se colocou dessa maneira, depois que ajustamos o time, que teve dificuldades no início do jogo. Ajustamos, fomos para o intervalo com boa vantagem. E tivemos o mesmo numero de finalizações no primeiro e segundo tempo, o que mostra que não paramos nunca de de buscar o gol”.

Cleber disse que o resultado espelhou o que o Flamengo sempre busca. Mas que o torcedor precisa entender que vencer jogos com seis gols não ocorrerá toda hora.

“Nossa meta é equilibrar, tomar poucos gols na defesa, criar chances e ser mais efetivos no ataque. E nossa satidfação é que criamos número alto de finalizações tanto contra o Vasco quanto contra o Millonarios. Mas fazer cinco ou seis gols não é normal. A média é dois ou três, mas sempre querendo ser mais efetivos, claro.

Muito trabalho no Flamengo

Matheus Bachi disse que o resultado elástico com o time jogando uma partida excepcional, uma das melhores do ano, não fará o Flamengo perder o foco e a humildade:

“O que vale é trabalhar muito e manter os pés no chão. O mesmo aconteceu quando passamos por momentos difíceis. E acontecerá agora”.

