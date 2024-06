Artur Jorge vibra com retornos importantes no Botafogo

O Botafogo terá um período de dez dias devido à Data-Fifa para fazer ajustes técnicos e táticos, além da recuperação de jogadores lesionados. O treinador Artur Jorge passará a contar, portanto, com os retornos do meia Eduardo e do lateral-esquerdo Marçal.

Além da volta desses atletas, o comandante português já pôde contar com o retorno do atacante Tiquinho Soares no decorrer da vitória sobre o Corinthians no último sábado (1/6), em Itaquera.

“Eu diria que o importante atualmente é ter o Tiquinho para ser mais um elemento que nos ajuda. Eduardo e Marçal rapidamente estarão à disposição. São todos importantes para termos as melhores opções”, disse Artur Jorge.

Artur ainda aguarda retornos de Rafael e atacantes

Por outro lado, o lateral-direito Rafael passou por um procedimento no joelho esquerdo recentemente e ficará fora da equipe por mais duas semanas. Enquanto isso, os atacantes Jeffinho e o Matheus Nascimento têm previsão de retorno em até dois meses.

O próximo compromisso do Botafogo será o clássico contra o Fluminense. O duelo está marcado para o dia 11/6 no estádio Nilton Santos, casa do alvinegro carioca. O time ocupa agora a 3ª do Brasileirão em sete rodadas realizadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.