Seleção Brasileira encerra primeira etapa de treinos nos Estados Unidos

Seleção Brasileira treina nos Estados Unidos com 17 jogadores e pensa na estreia da Copa América - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Neste domingo (2), a Seleção Brasileira encerrou a primeira etapa de treinamentos nos Estados Unidos, onde Dorival Junior e companhia disputam a Copa América a partir de junho.

Inicialmente, a comissão técnica trabalhou com 17 jogadores. O zagueiro Gabriel Magalhães também está nos Estados Unidos, porém lesionado no ombro direito. Sendo assim, ele ainda não foi a campo com os demais companheiros.

Reapresentação

A Seleção Brasileira volta as atividades na terça-feira (4), quando o grupo de Dorival Junior ficará maior. Além dos que já estão, o elenco terá a apresentação dos quatro convocados que atuam no futebol brasileiro e do volante Ederson, da Atalanta.

De acordo com as informações da CBF, a comissão técnica só terá elenco completo na quarta-feira (5). Éder Militão, Rodrygo e Vini Júnior irão se apresentar logo depois de faturar a Champions League pelo Real Madrid.

Calendário da Seleção Brasileira

Além da semana de treinos, a Seleção Brasileira tem amistoso marcado para o próximo sábado (8). Na ocasião, o México será o adversário. Na sequência, dia 12, o Brasil volta a campo para encarar os Estados Unidos. Todos os duelos serão em solo norte-americano.

No dia 24, a Seleção Brasileira estreia na Copa América. O primeiro duelo é contra a Costa Rica. Pela chave D, o Brasil ainda mede forças diante do Paraguai e Colômbia.

