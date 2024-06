Torcidas do Caxias e Figueirense brigam no estádio em jogo da Série C

Torcedores do Caxias e Figueirense brigaram no estádio Centenário - (crédito: Foto: Reprodução DAZN)

O futebol brasileiro escreveu mais uma página triste neste domingo (2). Durante a partida entre Caxias e Figueirense, pela sétima rodada da Série C, os torcedores das duas equipes entraram em confronto nas arquibancadas do estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O jogo estava no começo do segundo tempo, quando os torcedores organizados se aproximaram da área dividida. A grade de proteção foi arrancada e a briga teve início. O policiamento conseguiu dispersar a confusão, mas teve muito trabalho. O jogo ficou interrompido por três minutos.

Provocação entre as torcidas

De acordo com as informações, a provocação teve início antes de a bola rolar. À medida que o jogo teve sequência, o clima entre as partes esquentou. Logo depois da briga, a polícia retirou a torcida do Figueirense do estádio.

Caxias vence o Figueirense

Dentro das quatro linhas, melhor para o Caxias. Dentro de casa, a equipe gaúcha venceu o Figueirense por 2 a 1. Os gols foram marcados por Marcelo e Tomas Bastos. Do lado do Figueira, Guilherme Pato anotou o gol.

