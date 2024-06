Corinthians iguala a pior campanha na era dos pontos corridos

Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Na noite do último sábado (1º), o Corinthians foi superado pelo Botafogo por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O placar negativo levou o Timão a temida zona de rebaixamento do torneio nacional.

Além do momento preocupante na classificação, outro ponto que liga o sinal de alerta no clube é que o Corinthians igualou a sua pior campanha na era dos pontos corridos. Em sete jogos, o Alvinegro venceu apenas uma vez, empatou duas vezes e perdeu quatro.

Em número de pontos, o time que atualmente é comandado por António Oliveira, fica igual as temporadas 2023 e 2012, quando apenas cinco pontos foram conquistados. Porém, o saldo de gols é o melhor: -3.

Apesar de não somar muitos pontos, o Corinthians não foi rebaixado nos anos anteriores. Em 2012, o Timão fechou na sexta colocação. Na temporada passada, a equipe encerrou na 13ª posição, com 50 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro tem confronto direto. O rival é o Atlético-GO, time que também está na zona de rebaixamento. Enquanto o Timão é o 17º, o Dragão vem logo depois na 18ª posição.

