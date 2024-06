Brasileiros em doce rotina na Copa Libertadores

Praticamente encerrada a fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Brasil é o único entre os países participantes a ter a chance de classificar todos os times às oitavas de final. A exceção é o Grêmio, que teve jogos adiados em consequência da tragédia no Rio Grande do Sul, e ainda briga pela vaga.

O Atlético-MG é dono da segunda melhor campanha da competição, um ponto atrás do River Plate, e vai jogar com a vantagem de decidir em casa na próxima fase. O mesmo acontece com Palmeiras, Fluminense e São Paulo, também líderes.

Flamengo e Botafogo passaram na segunda posição do grupo e terão que disputar o jogo decisivo longe do Maracanã e do Nilton Santos, respectivamente. O Grêmio é o único que ainda não tem a classificação garantida, mas depende somente dos próprios esforços para seguir.

O clube gaúcho fará um duelo decisivo com o Huachipato, fora de casa. Se perder, estará eliminado da competição. Se empatar ou vencer, segue vivo para o último jogo, diante do Estudiantes, e pode até avançar em primeiro lugar do grupo, o que seria uma façanha em meio a tantas dificuldades.

Excetuando-se alguma grande surpresa, somente o River Plate tem elenco e camisa capazes de rivalizar com os brasileiros. É claro que, em se tratando de futebol, tudo é possível. No entanto, em condições normais de temperatura e pressão, dificilmente o título escapa de um clube do país. O que, aliás, é uma doce rotina desde 2019.

