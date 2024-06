Alemanha x Ucrânia: onde assistir, escalações e arbitragem

Alemanha e Ucrânia disputam amistoso nesta segunda-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg. O duelo abre uma série de compromissos das duas seleções antes da Eurocopa, que começará no dia 14, na própria Alemanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e da plataforma de streming Star +.

Como chegam as seleções

Após terminar o ano passado em baixa, a Alemanha tem 100% de aproveitamento em 2024, com vitórias sobre França e Holanda. Anfitriã da Eurocopa, a seleção alemã receberá, ainda, a Grécia no dia 7, antes da estreia, que ocorrerá uma semana depois.

Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid e vencedor da Copa do Mundo de 2014, o volante Toni Kroos é um dos nomes de destaque da Alemanha. O zagueiro Schlotterbeck e o atacante Füllkrug, vice-campeões europeus com o Borussia Dortmund, são outros destaques. Já o campeão alemão e vice da Liga Europa, Bayer Leverkusen, tem três representantes: o zagueiro Tah, o volante Andrich e o meia Wirtz.

Já a Ucrânia terá compromissos contra Polônia e Moldávia, ambos fora de casa, antes da estreia na Eurocopa. A lista de convocados tem nomes como os goleiros Lunin, do Real Madrid, e Trubin, do Benfica, e os meias Mykhailo Mudryk, do Chelsea, Viktor Tsyhankov, do Girona, e Oleksandr Zinchenko, que defende o Arsenal.

Os ucranianos encontram-se no Grupo E da Eurocopa, juntamente com Romênia, Bélgica e Eslováquia. Já a Alemanha está no Grupo A, ao lado de Escócia, Hungria e Suíça. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, assim como os quatro melhores terceiros colocados. Ao todo, são seis grupos.

ALEMANHA X UCRÂNIA

Amistoso Internacional

Data e horário: 03/06/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg (ALE)

ALEMANHA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Koch e Max Mittelstadt; ?lkay Gündo?an e Robert Andrich; Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

UCRÂNIA: Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko; Malinovskyi, Zinchenko e Sudakov; Tsyhankov, Dovbyk e Mudryk. Técnico: Serhiy Rebrov

Árbitro: Walter Altmann (UCR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.