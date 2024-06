Zubeldía reprova atuação do São Paulo contra o Cruzeiro, mesmo com vitória

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (02), no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e entrou no G-4 da competição. Contudo, apesar do triunfo, o técnico Luis Zubeldía reprovou a atuação do Tricolor na partida. O treinador viu sua equipe sofrer em boa parte do primeiro tempo e só recuperar o controle após a expulsão de Marlon.

“Tivemos uma grande atuação do Rafael. Hoje, os nossos números de gols esperados, segundo as empresas que fazem as estatísticas, baixou. Por outro lado, os gols esperados do adversário aumentaram. Eles chegaram três ou quatro vezes no primeiro tempo de forma clara. De toda forma, a equipe foi bem defensivamente. Mas, quando penso em controle de jogo, preciso incluir a posse de bola e a eficácia do passe. Isso nós não conseguimos e corremos atrás da bola mais do que o normal”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Perdemos muito a bola. Diante um rival, que tem um bom retrospecto com passes em profundidade, isso pode ser letal. O Cruzeiro nos complicou. Quando temos a bola, temos que ter várias opções de jogo, mas não conseguimos. O Cruzeiro teve uma pressão efetiva, não fomos bem nisso e favorecemos eles nos passes em transição. Se queremos defender bem, temos que fazer bem os processos com e sem a bola. Hoje, foi o jogo em que mais vezes perdemos a bola. Temos que fazer o simples: passar bem a bola. Aí sim teremos organização sem a bola. Um erro levou ao outro”, completou.

Zubeldía se rende ao talento de Lucas Moura

Em contrapartida, o treinador argentino elogiou e muito a atuação de Luca Moura na partida. Afinal, o camisa 7 marcou o primeiro gol da partida. Além disso, foi o jogador mais participativo do embate, liderando a equipe até em roubadas de bola.

“Lucas fez uma partida fantástica, gostaria que nunca editem as jogadas quando ele dribla e faz o gol. Mas eu gostaria que editassem as jogadas em que ele rouba a bola. Orientação da pressão e condicionamento do rival. Olhem isso e façam um compacto. Esse tipo de jogador é para desfrutá-lo como companheiro e para aprender. Quando você tem um Lucas, Calleri e Rafinha você tem que aprender com eles. Esses caras estão aqui no nosso grupo. O que fez o Lucas hoje com pressão e roubada de bola foi fantástico. Se eu olhar todos os gols do Lucas fica fácil. O que vocês têm que prestar a atenção é o que acabo de mencionar”, finalizou.

