Após goleada histórica, Edmundo detona Payet, do Vasco: ‘Se escondeu no jogo’

Um dos grandes ídolos do Vasco e aliado do presidente Pedrinho, Edmundo teceu críticas ao meia Dimitri Payet depois da goleada sofrida para o Flamengo por 6 a 1. De acordo com o ex-atacante, o francês, como referência técnica da equipe carioca, não chamou a responsabilidade, como fizeram as lideranças rubro-negras, do outro lado.

“O jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo, e os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu no jogo”, afirmou Edmundo durante live em seu canal no Youtube.

“O Flamengo está mais organizado, tem mais dinheiro, um orçamento maior, mas tem projeto esportivo… O resultado foi o que a gente viu. O Vasco tem um pensamento diferente, contratações equivocadas. Craque do time que não chama responsabilidade. Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda”, completou.

“Sobressai num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe num jogo contra o Vitória, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo, e ele chamou a responsabilidade”, concluiu.

Próximo compromisso

Edmundo é um dos fundadores e lideranças do “Sempre Vasco”, grupo político de Pedrinho. Ambos atuaram juntos com a camisa do time carioca e tem ótima relação. Além disso, o craque afirmou que encontrará o mandatário nesta semana.

Por fim, o Vasco volta a campo no dia 13 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

