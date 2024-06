Santos x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira (03), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe entra em campo para tentar recuperar a liderança, ocupada pelo Goiás após a vitória sobre o Sport. Já a Pantera é o lanterna da competição com quatro pontos, ainda sem vencer na Série B. Aliás, o time vem de derrota em casa para o Novorizontino e não pontua há duas rodadas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille não deve mexer no time e repetir a escalação que perdeu para o América-MG na última rodada. O volante João Schmidt se recuperou de um entorse no tornozelo direito, mas está em transição. Apesar de ter viajado com o elenco, deve voltar ao time titular apenas contra o Novorizontino. Além disso, o treinador deve ter duas novidades no banco de reservas. Afinal, o volante Alison e o lateral-direito Aderlan estão recuperados e foram relacionados para o embate. Por fim, nenhum jogador do departamento médico foi liberado, casos dos atacantes Guilherme, Pedrinho e Julio Furch. João Paulo está fora da temporada.

Como chega o Botafogo-SP

Em contrapartida, o técnico Paulo Gomes tem desfalques importantes para o jogo contra o Santos. O treinador deve manter o esquema 3-4-3, mas sem dois zagueiros titulares: Bernardo Schappo e Matheus Costa, ambos com lesão muscular. Além disso, quem deve ser titular é lateral-direito Wallison , mas atuando na zaga. Fábio Sanches e João Maranini brigam pela outra vaga. Por fim, no ataque, Robinho segue fora também por conta de lesão muscular.

SANTOS X BOTAFOGO-SP

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Sétima rodada

Data e horário: 03/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison, Lucas Dias e Fábio Sanches (João Maranini); Negueba, João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alex Sandro e Toró. Técnico: Paulo Gomes

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luciane Rodrigues dos Santosa (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

