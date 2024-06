Santos x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Santos x Botafogo-SP - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Santos e Botafogo-SP jogam na noite desta segunda-feira (3/6) pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. O jogo vale para o Santros a liderança., desde que o time, com 15 pontos, vença este jogo va Vila Belmiro. O Bota, fora de casa, tem de ter um bom resultado para sair da lanterna. O duelo começa às 20h (de Brasília). A Voz do Esporte transmitirá este jogo a partir das 18h30, com todas as informações sobre as equipes num pré-jogo completo. Peixe e Bota terá a narração de Christian Rafael.

Esta cobertura do Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Letícia D’Almeida e as reportagens de Pedro Rigoni. Não deixe de conferir este duelo com a campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023, juntamente com o UOL.

