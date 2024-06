Jornais portugueses repercutem estreia de Álvaro Pacheco no Vasco: ‘Foi humilhado’

Em sua estreia como comandante do Vasco, Álvaro Pacheco teve uma experiência que irá preferir esquecer em sua carreira. Afinal, o Cruz-Maltino sofreu sua maior goleada na história do clássico com o Flamengo, por 6 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão. Em Portugal, os jornais repercutiram a primeira experiência do técnico no futebol brasileiro.

“Álvaro Pacheco chegou a sonhar na estreia, mas acabou humilhado pelo Flamengo” foi a manchete da crônica do jogo no jornal A Bola, principal periódico esportivo do país lusitano.

“Álvaro Pacheco chegou em 19 de maio ao Brasil, mas só estreou hoje no banco do Vasco da Gama. E o fez com uma derrota pesada no clássico do Rio de Janeiro contra o Flamengo, por 6 a 1, em casa, na maior derrota da história do Vasco da Gama diante do rival”, completou o “A Bola”.

Além disso, o “Record”, outro grande periódico português, também comentou sobre a estreia do profissional e destacou a expulsão do zagueiro João Victor, que teve uma passagem pelo Benfica.

“A estreia de Álvaro Pacheco no comando do Vasco da Gama não correu da melhor forma. A equipe treinada pelo português até marcou primeiro, mas acabou sendo goleada pelo Flamengo”, disse o jornal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.