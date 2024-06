António Oliveira dará folga ao elenco do Corinthians durante Data-Fifa

António Oliveira mostra preocupação com saúde mental dos atletas do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Apesar de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico António Oliveira vai dar folga prolongada aos jogadores do Corinthians nesta Data-Fifa. A comissão técnica quer que o elenco descanse e fique mais tempo com os familiares e amigos antes de voltar aos treinos. A data de reapresentação ainda não está confirmada.

No entendimento do treinador, o elenco está desgastado com as partidas decisivas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além da pressão pelos maus resultados no Brasileirão. Assim, cuidar da saúde mental dos jogadores é visto como crucial no Timão.

“Não os vou concentrar, os vou liberar, com essa maratona de jogos sobra-se muito pouco espaço, o que nos dá estabilidade é a família, temos de desfrutar dela para depois voltarem frescos. Algo que senti hoje não foi o aspecto físico, foi o aspecto emocional. Os mesmos 11 de terça, jogamos uma decisão pelo primeiro lugar. Isso conta, é só olhar para as alterações do adversário” disse António Oliveira, que prosseguiu.

“Percebemos que andamos no início do campeonato em construção. Hoje foi mais desgaste emocional que físico, mas quando tivemos de ir para cima nos últimos 30 minutos nós fomos. As tomadas de decisão foram boas. Agora é ir em busca de pontos que nos coloquem numa posição que esses jogadores merecem”, concluiu o treinador, após o jogo contra o Botafogo.

Próximo compromisso dos comandados de António Oliveira

Com apenas cinco pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na 17ª colocação na tabela, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Assim, o Timão volta a campo no dia 11 de junho, contra o Atlético-GO, pelo torneio nacional.

