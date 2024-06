John exalta concorrentes no Botafogo e prega união: ‘Uma camisa só’

Goleiro titular do Botafogo, John assumiu a posição com a chegada do técnico Artur Jorge e, enfim, ganhou uma boa sequência pelo Alvinegro. O goleiro, no entanto, faz questão de exaltar os seus dois principais concorrentes: Gatito e Raul. Nesta toada, ele também prega união com os demais companheiros de posição.

“Nós goleiros nos damos muito bem, nosso dia a dia é muito bom, ajudamos um outro a evoluir, a ter melhora. Não importa, então, quem estiver jogando, o importante é que todo mundo defende o Botafogo, uma camisa só. Gatito, Raul e Barreto são grandes goleiros”, afirmou o jogador.

John chegou ao Botafogo nesta temporada para substituir Perri, que trocou o Mais Tradicional pelo Lyon, ao fim de 2023. Antes do Glorioso, ele defendeu Santos, Internacional e Valladolid (ESP). Contudo, uma lesão muscular o atrapalhou no início do ano. Agora, ele assume as rédeas da meta alvinegra e celebra as boas atuações que acumula sob a batuta do técnico bracarense.

“Fico muito feliz por estar tendo sequência jogando, graças ao Mister, que faz trabalho muito bom. Fico feliz de ter sequência e estar jogando”, reforça o goleiro.

Folga na mira para manter a boa forma no Botafogo

No fim de semana, John passou mais uma vez incólume. Seguro, ele ajudou o Botafogo a vencer o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, o Alvinegro subiu para a terceira posição do torneio nacional.

“Nos preparamos bem, sabíamos da dificuldade do jogo, foi bom para nós, conseguimos quebrar o tabu. Saímos com resultado positivo e estamos muito felizes. Agora vamos descansar bem, aproveitar a folga, essa parada, para darmos sequência ao que estamos fazendo muito bem”, comentou o goleiro.

