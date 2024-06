Conmebol define confrontos das oitavas da Sul-Americana

A Conmebol definiu, na tarde desta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana. Essa fase contará com os primeiros colocados da fase de grupos, mais os vencedores das partidas entre os segundos colados da Sula e os terceiros da Libertadores.

Aliás, os brasileiros que estão na competição são: Cruzeiro, Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians, Cuiabá e RB Bragantino, além do Internacional, que ainda luta pela classificação)

Em resumo, as disputas dos playoffs estão previstas para 17 e 24 de julho. Assim, com os adversários definidos, as oitavas de final da Sul-Americana devem ocorrer entre os dias 14 e 21 de agosto.

Veja como ficou o sorteio

Confronto 1: Fortaleza x Ganhador do playoff G

Confronto 2: Sportivo Ameliano-PAR x Ganhador do playoff D

Confronto 3: Lanús-ARG x Ganhador do playoff F

Confronto 4: Racing-ARG x Ganhador do playoff H

Confronto 5: Belgrano-ARG x Ganhador do playoff D

Confronto 6: Independiente Medellín-COL x Ganhador do playoff C

Confronto 7: Cruzeiro x Ganhador do playoff E

Confronto 8: Corinthians x Ganhador do playoff A

