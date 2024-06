Corinthians não marca gols em seis de sete jogos do Brasileirão

A derrota do Corinthians para o Botafogo por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, expôs a deficiência ofensiva da equipe. Contra o Glorioso, o Timão ficou sem balançar as redes novamente e chegou ao sexto jogo sem marcar no torneio, após sete jogos disputados.

A única partida em que o time conseguiu furar a defesa adversária foi na quarta rodada da competição, quando venceu o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena. Wesley duas vezes e Cacá, marcaram para o Timão. Desde então, o Corinthians não conseguiu mais marcar e ostenta o pior ataque do torneio de pontos corridos.

O Timão vem sofrendo com a falta de eficiência dos seus atacantes e também pela dificuldade em criar jogadas quando seus atletas mais criativos não vivem um dia inspirado. Contra o Botafogo, por exemplo, Garro e Coronado atuaram mais uma vez juntos, mas tiveram um desempenho fraco.

Além disso, fica evidente a dificuldade do Corinthians quando o garoto Wesley não está inspirado. O atacante fez uma partida abaixo contra o Botafogo, não conseguiu criar nenhum lance de perigo e foi substituído por Gustavo Silva no segundo tempo.

Por fim, de acordo com o site ”Sofascore”, o Timão precisa de, em média, 36,6 finalizações para marcar um gol na competição nacional. Número que liga a atenção da comissão técnica do Alvinegro.

Com a pausa para a Data-Fifa, o Corinthians terá oito dias para se preparar para seu próximo compromisso. O Timão entra em campo contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

