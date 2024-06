Bellingham pede foto a José Mourinho por motivo familiar

O jovem volante Jude Bellingham foi campeão da Champions League logo em sua primeira temporada pelo Real Madrid. A equipe espanhola venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, na Inglaterra. Inclusive, terra natal do jogador.

Um momento extremamente especial para o jogador, que conquistou seu primeiro título de impacto na ainda curta carreira. Além de vencê-lo sobre seu ex-clube. Um episódio já na comemoração do título roubou a cena. Bellingham foi conversar com o treinador José Mourinho e o tietou. Afinal, a mãe do volante é uma admiradora do comandante português.

“Eu pedi ao José Mourinho para que ele tirasse uma foto com a minha mãe, ela gosta dele há anos”, explicou o jovem atleta.

Em seguida, o técnico aproveitou a oportunidade e, de forma descontraída, convidou Bellingham a se transferir para seu novo clube. Isso porque Mourinho foi anunciado como treinador do Fenerbahçe, da Turquia.

“Agora, você vem para o Fenerbahçe”, brincou o comandante.

Mourinho esteve na decisão da Liga dos Campeões a convite da emissora inglesa “TNT Sports”.

Carreira de Bellingham

O volante iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Birmingham City, da Inglaterra. Ele disputou apenas uma temporada no elenco principal da equipe e logo foi vendido para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Após três anos, o meio-campista se transferiu ao Real Madrid com o melhor jogador da liga local.

De maneira surpreendente, com apenas 20 anos, se adaptou rapidamente ao novo país e teve desempenho impactante na equipe. Afinal, em 42 jogos na última temporada, ele marcou 23 gols e deu 13 assistências. Especificamente na Liga dos Campeões, terminou sua participação como o principal garçom. Com cinco passes para gol, liderou o quesito ao lado de Sabitzer, do Borussia Dortmund.

