Ficou definido nesta segunda-feira (3), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os representantes do Brasil. O Grêmio é o outro brasileiro que luta por uma vaga.

Aliás, a última vaga sairá apenas alguns dias depois do sorteio. No Grupo C, o Grêmio teve dois jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas nesta terça-feira (04), contra o Huachipato, no Chile, e no sábado (08) diante do eliminado Estudiantes, em Curitiba. O The Strongest está classificado, mas ainda não sabe em qual posição ficará na chave.

Os outros times na Libertadores são River Plate, San Lorenzo, Talleres, Bolívar, The Strongest, Nacional, Peñarol, Colo Colo e Junior Barranquilla. As oitavas de final serão disputadas nas semanas dos dias 14 (ida) e 21 de agosto (volta).

Aliás, os sorteios colocou grandes confrontos logo nas oitavas de final. Começando com o duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. O vencedor deste embate, enfrenta quem passar de São Paulo e Nacional-URU.

Além disso, pode acontecer um outro confronto brasileiro. Se o Grêmio se classificar na segunda posição, vai enfrentar o Fluminense. Contudo, se passar na primeira colocação, terá pela frente o Peñarol-URU.

Por fim, o Atlético-MG terá o San Lorenzo, da Argentina. Já o Flamengo vai reencontrar o Bolívar. As duas equipes caíram no mesmo grupo, com uma vitória para cada lado.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Atlético-MG x San Lorenzo-ARG

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar-BOL x Flamengo

Junior Barranquila-COL x Colo Colo-CHI

River Plate-ARG x Talleres-ARG

1° Grupo C x Peñarol-URU

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2° Grupo C

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.