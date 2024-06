Allan sofre lesão e deve desfalcar Flamengo diante do Grêmio

O Flamengo informou, na tarde desta segunda-feira (03/05), que Allan realizou exames que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O volante, dessa forma, iniciou um tratamento no Ninho do Urubu e se tornou uma preocupação no clube.

Lesão de Allan

A contusão de Allan aconteceu no clássico entre Vasco e Flamengo, domingo (02/06), no Maracanã, pelo Brasileirão. O volante sentiu um desconforto no decorrer do jogo, pediu por substituição e saiu de campo aos 39 minutos do primeiro tempo.

De acordo com o portal “trivela”, o tempo de recuperação é de aproximadamente 15 dias. Portanto, Allan deve ser desfalque no próximo compromisso da temporada. O Flamengo agora tem um intervalo por conta da Data-Fifa e só entra em campo no dia 13 de junho, diante do Grêmio, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Chegada ao Flamengo

Allan chegou ao Flamengo em julho de 2023 com uma expectativa alta por conta das boas atuações no Atlético-MG. No entanto, ele teve problemas físicos nos primeiros meses e demorou para se adaptar ao novo clube. O volante tem contrato na Gávea até dezembro de 2017.

Após um começo conturbado, Allan aos poucos vem ganhando sequência e se firmando no Flamengo. Afinal, o volante atuou como titular nos últimos oito jogos e protagonizou atuações seguras em campo. O jogador agora só deve retornar aos gramados na segunda quinzena de junho.

