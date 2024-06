David Luiz se emociona ao falar de ex-Flamengo: ‘Um potencial incrível’

No último domingo (02/06), David Luiz iniciou em campo como titular no clássico entre Vasco e Flamengo. O zagueiro estufou as redes no fim do primeiro tempo e protagonizou uma boa atuação no Maracanã. Com um desempenho impecável, os rubro-negros golearam os cruz-maltinos por 6 a 1 no Brasileirão.

David Luiz ficou muito emocionado depois do jogo. No entanto, suas lágrimas não foram relacionadas ao clássico. O zagueiro ficou muito feliz por Rodinei. Afinal, o ex-jogador rubro-negro conquistou seu primeiro título pelo Olympiacos, da Grécia.

LEIA MAIS: Allan sofre lesão no Flamengo e deve desfalcar diante do Grêmio

David Luiz sobre Rodinei

“Rodi é um amigo, uma pessoa que pude entender e ver quem era, não só o jogador e sim a pessoa. Quando cheguei no Flamengo vi um cara de potencial incrível e que era órfão de tudo, não só de apoio futebolístico, mas de como conduzir sua vida em si. Afinal, todos vocês sabem que nós, como adultos maduros, conseguimos enxergar nele uma alegria plena e uma pessoa totalmente pura. A única coisa que falei para ele foi: Rodi, com todo potencial que você tem, você pode viver coisa que nem imagina”, disse David Luiz emocionado na zona mista do Maracanã.

David Luiz se emociona ao celebrar o título de Rodinei na Europa. O zagueiro rubro-negro relembrou a convivência com o lateral no Flamengo, e exaltou o lado humano e atleta de Rodi. pic.twitter.com/m5RIVqrTQT — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 2, 2024

Passagem pelo Flamengo

David Luiz e Rodinei marcaram história juntos no Flamengo em 2022. Afinal, ambos foram titulares sob comando de Dorival Júnior e conquistaram os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O lateral, que viveu momentos de altos e baixos na Gávea, agora está construindo uma nova trajetória no futebol europeu.

O Flamengo agora tem dez dias de descanso pela frente. Afinal, os jogos do futebol brasileiro foram paralisados em virtude da Data-Fifa. Assim, os jogadores rubro-negros só entram em campo no dia 13 de junho, diante do Grêmio, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.